RFI LEVELS PRO , büyük sermayenin giriş noktasını ve piyasa dönüşünün başlangıcını gösteren profesyonel bir göstergedir.

R1 yapıları (seviyeleri), yeni bir trendin başladığı kilit noktadır. Piyasa ilk dürtüsünü oluşturur, ardından bu seviyeyi test etmek için geri döner ve en güçlü giriş noktası burada ortaya çıkar ve önemli bir oyuncuyla neredeyse aynı anda giriş yapmanıza olanak tanır.

Gösterge yeniden çizim yapmadan çalışır, tüm enstrümanlar için optimize edilmiştir ve TREND LINES PRO göstergesi veya ile birleştirildiğinde maksimum potansiyelini ortaya çıkarır. TREND PRO

TARAYICI (TÜM CİHAZLAR İÇİN)

Tüm işlem araçlarını otomatik olarak izler ve tüm R-tersine dönüş modellerini anında tespit eder, LOGIC AI sinyalinin nerede mevcut olduğunu ve diğer yararlı bilgileri gösterir.

MANTIK YAPAY ZEKA (GİRİŞ SİNYALİ)

Piyasaya girmek için en uygun anı belirleyen akıllı bir sinyaldir. TPSproSYSTEM algoritması kullanılarak çalışır ve fiyat hareketlerini, trendleri ve ana katılımcıların faaliyetlerini analiz eder.

LOGIC AI ortaya çıktığında, piyasa koşullarının yüksek olasılıkla başarılı bir işlem kararı almaya hazır olduğu anlamına gelir.

TPSpro TREND PRO göstergesinden gelen trend verilerini kullanır ve buna göre R-yapıları oluşturur.

Sistem, trend yönünü otomatik olarak analiz ediyor, dönüş noktalarını ve önemli piyasa yapılarını belirliyor ve yatırımcıların LOGIC AI ile giriş noktalarını belirlemesine yardımcı oluyor.

TPSpro TREND LINES göstergesinden gelen verileri kullanır ve son trendin tüm BOS Noktalarını analiz ederek dönüş desenlerini bulur.

Sistem, yalnızca trend dönüşleri sırasında oluşan YENİDEN TEST ve KIRIK geri dönüş kalıplarını dikkate alır. Bu kalıplar, maksimum verimlilik ve en yüksek başarı olasılığını sağlayarak yatırımcıların piyasaya giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.





Avantajları:

Çoklu zaman analizi, piyasayı aynı anda birkaç düzeyde değerlendirmenize olanak tanır

BOS Hattına göre ve TREND PRO'dan düzenli trend değişimlerine göre geri dönüş tasarımları

Yalnızca R1 seviyelerinde minimum giriş riskleriyle kesin geri dönüş noktaları

Durdurma ve kar alma ekranıyla sezgisel görselleştirme

İşlem sinyallerini hızlı bir şekilde bulmak için R1 yapı tarayıcısı

En karlı giriş bölgelerini gösteren LOGIC AI işlem asistanı

Herhangi bir enstrüman ve işlem stili için optimizasyon

Yeniden çizmeden çalışır - sinyaller sabit kalır

TREND ÇİZGİLERİ ile birleştirildiğinde maksimum hassasiyet



Kısayol tuşları:

Z — paneli gizle/göster

R - geçmişteki tüm düşüşleri göster



