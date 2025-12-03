RFI levels PRO

RFI LEVELS PRO , büyük sermayenin giriş noktasını ve piyasa dönüşünün başlangıcını gösteren profesyonel bir göstergedir.
R1 yapıları (seviyeleri), yeni bir trendin başladığı kilit noktadır. Piyasa ilk dürtüsünü oluşturur, ardından bu seviyeyi test etmek için geri döner ve en güçlü giriş noktası burada ortaya çıkar ve önemli bir oyuncuyla neredeyse aynı anda giriş yapmanıza olanak tanır.
Gösterge yeniden çizim yapmadan çalışır, tüm enstrümanlar için optimize edilmiştir ve TREND LINES PRO göstergesi veya ile birleştirildiğinde maksimum potansiyelini ortaya çıkarır.   TREND PRO

TARAYICI (TÜM CİHAZLAR İÇİN)
Tüm işlem araçlarını otomatik olarak izler ve tüm R-tersine dönüş modellerini anında tespit eder, LOGIC AI sinyalinin nerede mevcut olduğunu ve diğer yararlı bilgileri gösterir.

MANTIK YAPAY ZEKA (GİRİŞ SİNYALİ)
Piyasaya girmek için en uygun anı belirleyen akıllı bir sinyaldir. TPSproSYSTEM algoritması kullanılarak çalışır ve fiyat hareketlerini, trendleri ve ana katılımcıların faaliyetlerini analiz eder.
LOGIC AI ortaya çıktığında, piyasa koşullarının yüksek olasılıkla başarılı bir işlem kararı almaya hazır olduğu anlamına gelir.

TREND PRO MODU (R1-PRO)

TPSpro TREND PRO göstergesinden gelen trend verilerini kullanır ve buna göre R-yapıları oluşturur.
Sistem, trend yönünü otomatik olarak analiz ediyor, dönüş noktalarını ve önemli piyasa yapılarını belirliyor ve yatırımcıların LOGIC AI ile giriş noktalarını belirlemesine yardımcı oluyor.

TREND ÇİZGİLERİ MODU (R1-BOS)

TPSpro TREND LINES göstergesinden gelen verileri kullanır ve son trendin tüm BOS Noktalarını analiz ederek dönüş desenlerini bulur.
Sistem, yalnızca trend dönüşleri sırasında oluşan YENİDEN TEST ve KIRIK geri dönüş kalıplarını dikkate alır. Bu kalıplar, maksimum verimlilik ve en yüksek başarı olasılığını sağlayarak yatırımcıların piyasaya giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.

Avantajları:

  • Çoklu zaman analizi, piyasayı aynı anda birkaç düzeyde değerlendirmenize olanak tanır
  • BOS Hattına göre ve TREND PRO'dan düzenli trend değişimlerine göre geri dönüş tasarımları
  • Yalnızca R1 seviyelerinde minimum giriş riskleriyle kesin geri dönüş noktaları
  • Durdurma ve kar alma ekranıyla sezgisel görselleştirme
  • İşlem sinyallerini hızlı bir şekilde bulmak için R1 yapı tarayıcısı
  • En karlı giriş bölgelerini gösteren LOGIC AI işlem asistanı
  • Herhangi bir enstrüman ve işlem stili için optimizasyon
  • Yeniden çizmeden çalışır - sinyaller sabit kalır
  • TREND ÇİZGİLERİ ile birleştirildiğinde maksimum hassasiyet


Kısayol tuşları:
Z — paneli gizle/göster
R - geçmişteki tüm düşüşleri göster



Yazarın diğer ürünleri
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
TALİMATLAR RUS  /  TALİMATLAR   ENG  /  Sürüm MT4 Ana fonksiyonları: Satıcı ve alıcıların aktif bölgelerini görüntüler! Gösterge, satın alma ve satışlar için tüm doğru ilk dürtü seviyelerini/bölgelerini görüntüler. Giriş noktaları arayışının başladığı bu seviyeler/bölgeler etkinleştirildiğinde, seviyeler renk değiştirir ve belirli renklerle doldurulur. Ayrıca, durumun daha sezgisel bir şekilde algılanması için oklar görünür. LOGIC AI - Bir şablonu etkinleştirirken giriş noktalarını aramak için
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsi
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
TALİMATLAR RUS  /  TALİMATLAR   ENG  /  Sürüm MT5 Ana fonksiyonları: Satıcı ve alıcıların aktif bölgelerini görüntüler! Gösterge, satın alma ve satışlar için tüm doğru ilk dürtü seviyelerini/bölgelerini görüntüler. Giriş noktaları arayışının başladığı bu seviyeler/bölgeler etkinleştirildiğinde, seviyeler renk değiştirir ve belirli renklerle doldurulur. Ayrıca, durumun daha sezgisel bir şekilde algılanması için oklar görünür. LOGIC AI - Bir şablonu etkinleştirirken giriş noktalarını aramak için
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Yardımcı programlar
Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar. Ek kurulum malzemeleri MT5 SÜRÜMÜ Ana fonksiyonları: Orijinal. Basit. Etkili. Ana işlem panelinin orijinal ve kullanışlı açılışı: Fareyi grafiğin sağ tarafına getirin ve gelecekteki emri y
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirs
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Göstergeler
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Yardımcı programlar
Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar. Ek kurulum malzemeleri MT5 SÜRÜMÜ Ana fonksiyonları: Orijinal. Basit. Etkili. Ana işlem panelinin orijinal ve kullanışlı açılışı: Fareyi grafiğin sağ tarafına getirin ve gelecekteki emri y
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Yardımcı programlar
TPSpro Risk Yöneticisi       her türlü eğitim ve sermayeye sahip yatırımcılar için benzersiz bir profesyonel risk kontrol sistemidir. Ticarette kayıplardan ve işlemlerde ciddi hatalardan kaçınmanızı sağlar. TPSpro Risk Yöneticisi, öncelikle scalper'lar ve günlük yatırımcılar için risk yönetimi için gereklidir, ancak her türlü alım satım tarzındaki yatırımcılar tarafından başarıyla kullanılır. Panelde her biri yararlı bilgiler içeren 3 sütun bulunur. İlk sütun, içinde bulunulan ayın başı itibar
Trend Lines PRO
Roman Podpora
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO       - Bu,   otomatik olarak   profesyonel bir araçtır       gerçeği ortaya çıkarır       dönüm noktaları       Ve       yeniden girişler       büyük oyuncuları da kapsamakta olup, aynı zamanda daha yüksek zaman dilimlerinin küresel seviyelerini de göstermektedir, bu da onu kapsamlı piyasa analizleri için vazgeçilmez kılmaktadır. Piyasa gürültüsünün güvenilir bir şekilde filtrelenmesi ve iyi düşünülmüş bir algoritma sayesinde sinyaller istikrarlı kalır ve yeniden çizilmez.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt