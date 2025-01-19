Smoothed Trend Histogram m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Güncellendi: 2 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Smoothed Trend Histogram" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
- Smoothed Trend Histogram göstergesi, herhangi bir standart Hareketli Ortalamalar çaprazından çok daha verimlidir.
- Özellikle büyük trendlerin tespiti için odaklanmıştır.
- Göstergenin 2 rengi vardır: Ayı düşüş trendi için Kırmızı ve boğa yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harika bir fikirdir: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti, diğer göstergeler.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.