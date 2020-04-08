Trend Oscillator mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır!
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek.
- Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör.
- Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk.
- Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.
- PC ve Mobil uyarılarla.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.