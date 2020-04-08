Cyclic Impulse
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge.
Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim.
Birkaç çeşit bildirim var.
Grafiğin kendisinde ek oklar var.
Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar.
M5 ve üzeri TF önerilir.
Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler.
Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz.
2 giriş parametresi vardır
Döngüsellik ve Sinyal Süresi
Bu 2 parametre grafik yapısının işlenmesiyle ilgilidir.
- Cyclicity , tersine çevrimlerin ne sıklıkla değişeceğini düzenleyerek çevrimleri yumuşatır.
- Signal duration süresi Fiyat hareketlerindeki dürtüleri, maksimum uzun vadeli trend hareketlerini tespit eder.