Adaptive Scalper EA ms

ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir!

Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın.

- EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- EA aynı anda 10 çiftte çalışmalıdır - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Bu EA çok kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.
- Robot bileşik faiz hesaplamalarını otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken aşağıdaki prosedüre göre ilgili riskle (varsayılan olarak %2) MT4'e yüklemek ve PC'yi çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanın). - Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.
- Zaman dilimi: sadece M15.
- İşlem çiftleri: - GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- EA'yı farklı çiftlere (yukarıda belirtilen) kurduğunuzda - magic_numbers her çiftte farklı olmalıdır (set_files zaten farklı magic_numbers'a sahiptir, bu nedenle sadece set_files'ı uygulayın).
- Çalışma süresi: Genellikle EA, ABD seansının ikinci yarısından Asya seansının ortasına kadar sinyal aramaya başlar.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 aralığındaki herhangi bir kaldıraç.
- Risk Yönetimi: önerilen işlem başına %2 risktir (ayarlarda değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.

Nasıl kurulur:
- Aşağıdaki 10 grafiği açın:
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.11'i alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- EA'nın işini yapması için PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakın (VEYA PC yerine VPS kullanın).

ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_Watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin saat dilimini kontrol etmek için) - bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili set_files'ı sağlayacağım
- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
