Naturu MT4

“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür.
Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin!

İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom).
Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın.

Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar:

  • Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel bölgeyi gösteren magenta bölgeyi;

  • Bir sonraki ilgi seviyesini işaret eden gri bölgeyi;

  • Boğaların fiyat hedeflerini gösteren aqua renkli çizgileri;

  • Ayıların fiyat hedeflerini gösteren altın renkli çizgileri.

Manuel indikatörler, gerçek zamanlı piyasa bağlamına ve kişisel sezgilerinize göre seviyeleri ayarlamanıza olanak tanıyarak size tam kontrol ve esneklik sağlar. Fiyat hareketlerini derinlemesine analiz etmenizi zorunlu kılarak destek, direnç ve formasyonların nasıl gerçekten oluştuğunu anlamanıza yardımcı olur. İnsan yargısına dayanarak, otomatik sistemlerin sıklıkla yanlış yorumladığı “gürültüyü” filtreleyerek yanlış sinyalleri azaltır. Üstelik her seviyeyi kendiniz belirlediğiniz için, kod güncellemesini beklemeden acil haberler veya aşırı hareketlere anında tepki verebilirsiniz.

Basit bir oyunun ardında gizli ilahi güç!


Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Göstergе, herhangi bir noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasanın tükeniş seviyelerini hesaplar. Meravith’in ana çizgileri: Boğa hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Ayı hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Trend çizgisi – piyasa trendini gösterir. Piyasanın boğa mı ayı mı olduğuna bağlı olarak rengi değişir ve trend desteği görevi görür. Nasıl kullanılır: Mor dikey çizgiye çift tıklayın ve istediğiniz konuma taşıyın. Her şeyi analiz edebilirsiniz – trendleri v
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels, net alım ve satım sinyalleri ile dinamik fiyat seviyeleri sağlayan, kullanımı kolay bir işlem indikatörüdür. Bu sayede yatırımcılar giriş ve çıkışlarını daha güvenle planlayabilir. Araç son derece esnektir – bağımsız bir strateji olarak kullanılabilir veya mevcut herhangi bir işlem sistemine entegre edilebilir. Tüm zaman dilimlerinde ve tüm piyasalarda çalışır: Forex, Altın, Endeksler, Kripto Paralar veya Hisseler. Balance Levels her işlem tarzına uygundur – scalping , gün içi iş
Meravith
Ivan Stefanov
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
Naturu
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Göstergeler
ENIGMERA: Pazarın Kalbi Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin! Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir. Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir ya
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Göstergeler
Gösterge, seçilen bir dönem boyunca boğalar ve ayılar arasındaki dengesizliği ölçer ve iki nokta arasında düz bir çizgi gösterir. Boğalar ayılardan daha fazla hacme sahipse, çizgi yeşile döner.  Ayılar daha fazla hacme sahipse kırmızı olur. Çizgi ayrıca hacimdeki yüzde farkını da gösterir. Gösterge aynı verileri ayrı bir pencerede gösterir. Bölünmüş hacmi de görebilirsiniz. Göstergenin iki modu vardır. Bu amaçla, sol üstte bir düğme vardır,  - basılı değilse, piyasadaki rastgele bir nokta
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
Göstergemiz, piyasada ilgi gösterilen bölgeleri vurgular ve ardından emir birikim bölgelerini gösterir. Büyük ölçekli bir emir defteri (order book) gibi çalışır. Bu, büyük sermaye için geliştirilmiş bir göstergedir. Performansı olağanüstüdür. Piyasada ne tür bir ilgi olursa olsun, onu görürsünüz . (Bu, tamamen yeniden yazılmış ve otomatikleştirilmiş bir versiyondur – artık manuel analiz gerekmez.) İşlem Hızı (Transaction Speed) , piyasada büyük emirlerin nerede ve ne zaman biriktiğini gösteren v
MACD divergency
Ivan Stefanov
Göstergeler
Bu gösterge, fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasındaki yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını (divergence) doğru bir şekilde tespit eder. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar (EMA) periyotları 5 (hızlı) ve 34 (yavaş), sinyal hattı periyodu ise 5’tir. Gösterge, momentumin zayıfladığı noktaları vurgulayarak muhtemel trend dönüşlerine işaret eder. Doğru uyumsuzluk tespiti kuralları Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük dipler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerinde aynı anda da
FREE
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
SENSE, seçilen GANN yöntemlerini fraktal hesaplamalarla birleştiren otomatik bir sistemdir. Sistem bize işlemlerin nerede açılacağını ve kapatılacağını söyler. Artık karmaşık hesaplamalarla zaman kaybetmenize gerek yok - SENSE sizin için her şeyi yapar. Sadece göstergeyi yükleyin. Temel ilkeler: Fiyat beyaz çizgilerin üzerinde olduğunda piyasa yükselişe geçer Beyaz çizgilerin üzerinde satın alın, altında durun Yeşil çizgiler yukarı yönlü hedeflerdir Fiyat beyaz çizgilerin altında olduğunda
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Efsanevi William Gann seviyelerini tam otomatik MT5 indikatöründe. GANN Master, günlük, haftalık ve aylık verilere dayanarak fiyatın en muhtemel dönüş veya trend devamı bölgelerini tespit eder. Temel Özellikler Tek tıkla zaman periyodu: “Daily”, “Weekly” veya “Monthly” düğmesine tıklayarak bugünün, bu haftanın veya bu ayın zonlarını anında çizin Otomatik ve Manuel Modlar Otomatik : GANN Master tüm seviyeleri sizin için hesaplar—manuel girdi gerekmez Manuel : “Top” ve “Bottom” çizgilerini sürükle
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
SPEKULATOR, önemli destek bölgelerini ve piyasa yönünü belirlemenize yardımcı olan manuel bir ticaret sistemi ve göstergesidir. Basit bir strateji ve gizli bilgiyle piyasayı ustaca yönetin. Grafikte herhangi bir zirve (TOP) ve dip (BOTTOM) seçiyorsunuz, ardından gösterge şunları çizer: Trendinize göre bir destek bölgesi. Yükseliş trendi için yeşil bir bölge, düşüş trendi için kırmızı bir bölge görünür. Destek bölgesinin hassasiyeti, göstergenin ayarlarında ayarlanabilir. Bu bölge, seçtiğiniz tre
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, forex piyasasındaki tik hacmini etkin bir şekilde yükseliş ve düşüş kategorilerine ayırır. Ek olarak, seçtiğiniz herhangi bir dönem için yükseliş ve düşüş kene hacimlerinin toplamını hesaplama ve görüntüleme işlevselliği sağlar. Grafikteki iki mavi çizgiyi hareket ettirerek dönemi kolayca ayarlayabilir, ticaret ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve hassas hacim analizine izin verebilirsiniz. Eğer faydalı bulursanız yorumlarınız takdir edilecektir! Mutlu ticaretler!
FREE
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
LEVELSS göstergesi gösterir: - Günlük yükseliş ve düşüş bölgesi. Her gün 00:00 ile 23:59 arasında görülebilir.  - Haftalık yükseliş ve düşüş bölgesi. Her hafta Pazartesi 0:00'dan Cuma 23:59'a kadar görülebilir. - Diğer tüm zaman dilimlerinde görüntülenen belirli bir zaman diliminden özel olarak hesaplanan kanal. Varsayılan olarak, bu, işlem yapmak istediğiniz diğer zaman dilimine değiştirebileceğiniz 4 saatlik zaman dilimidir. Kesintisiz olarak hesaplanır. Ekranın sol üst köşesinde, bölgeleri
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
FIFTY göstergesi artık manuel seviye çizme ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik bir versiyonla sunulmaktadır. Bu versiyon, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak grafiğe çizer, böylece doğruluk sağlanır ve zaman tasarrufu yapılır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için düğmeler mevcuttur, bu da tamamen özelleştirilebilir bir kullanım sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, göstergeyi ücretsiz versiyonu hâlâ mevcut olup tam işlevselliğe sahiptir. Böylec
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge pratik deneyimlere dayanmaktadır.  En üst/en alt seviyenizin tarihini/saatini girin. Üstten/alttan mevcut ana kadar en çok ziyaret edilen seviyeyi hesaplar. Her yeni mumla otomatik olarak güncellenir. Farklı trendler ve zaman dilimleri için aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz. Uzunluk her zaman döneminizin başlangıcından günümüze kadar çizilir. Yararlı PRO aracı.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
2 SNAKES birinci sınıf bir scalping sistemidir. Girişler oldukça hassas olduğundan, bu sisteme çok hızlı bir şekilde bağımlı hale gelmeniz muhtemeldir.  2 yılanınız var. Üstlerinde veya altlarında onlara dokunmayan bir mum gördüğünüzde - bu sizin scalping sinyalinizdir. Daha büyük bir zaman çerçevesi kullanırsanız, scalping takip eden trend haline gelebilir. Yılanlar, piyasanın mevcut durumuna göre tam olarak hesaplanır. Hareketli ortalamalar DEĞİLDİR.  Pozisyonunuzu ne kadar süre tutacağ
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
GANN’ın kesin hedefleri, yıllarca test edilmiş yöntemlerine dayanarak hesaplanır ve karşınızda sunulur. Bu araç, ticareti daha kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanmıştır. Beyaz çizgiyi yukarı veya yeşil çizgiyi aşağı doğru hareket ettirdiğinizde, GANN'ın tekniklerinin ticaret dünyasında neden hala etkili olduğunu hemen anlayacaksınız. GANN’ın stratejileri, piyasa hareketlerini yüksek bir doğrulukla tahmin etmeye odaklanır ve bu araç bu gücü parmaklarınızın ucuna getirir. İster deneyimli
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Göstergeler
ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği Giriş Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır. Nasıl Çalışır Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir. Düğmeler ON/OFF – Tüm göstergeleri g
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Fiyatlara dayalı seviyeleri hesaplayan nadir göstergelerden biridir. Bu gösterge zaman dilimlerinden, trendlerden veya piyasa döngülerinden etkilenmez. Şimdiye kadar oluşturulmuş en mantıklı göstergelerden biridir. FIFTY göstergesi artık otomatik bir versiyonla sunuluyor; bu da seviyeleri manuel olarak çizme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu versiyon, grafik üzerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak çizer; böylece hem doğruluk sağlanır hem de zaman kazandırır. Ayrıca,
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Göstergeler
Time Zones Fifty Gösterge temel bir sorunu çözüyor: Zamanı nasıl saymalıyız? Hangi bölgeleri kullanmalıyız, nasıl ve neden? Tamamen mantığa dayalıdır. Zaman bölgelerinin uygulanması Zaman bölgelerini uygulamak için bir başlangıç noktası gerekir. Bu nokta rastgele değil, mantıksal olarak tanımlanmalıdır. Bazıları şu noktalardan başlamayı seçer: yılın ilk günü ayın ilk günü çeyrek ya da haftanın başlangıcı Ama bu, piyasa hareketlerinin her yıl aynı tarihte mutlaka tekrar edeceği anlamına gelir. Ör
