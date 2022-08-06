Dynamic Oscillator mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Güncellendi: 7 Şubat 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır!
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın.
- Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir.
- Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde.
- Standart osilatörlerden çok daha doğrudur. Uygun zaman dilimleri: M30, H1, H4, D1, W1.
- Bilgisayar ve mobil uyarılarla.
