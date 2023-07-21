FX Power MT4 NG

4.95

FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin

Genel Bakış
FX Power, her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Sadece ticaret yapmayın—FX Power ile daha akıllıca ticaret yapın.


1. FX Power Neden Tüccarlar İçin Bu Kadar Faydalıdır?

Para Birimlerinin ve Altının Gerçek Zamanlı Güç Analizi
FX Power, başlıca para birimlerinin ve altının göreceli gücünü hesaplar ve gösterir, piyasa dinamiklerine dair net içgörüler sağlar.
• Hangi varlıkların önde olduğunu veya geride kaldığını izleyerek daha bilinçli ticaret kararları alın.

Çoklu Zaman Dilimlerinde Kapsamlı Görünüm
• Kısa, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde para birimlerinin ve altının gücünü takip edin ve piyasa trendlerine göre stratejinizi uyarlayın.
• Hızlı kazançlar için scalping yaparken veya uzun vadeli swing ticareti yaparken, FX Power ihtiyacınız olan verileri sağlar.

Tersine Dönüşler ve Trendler için Delta Dinamikleri
• Aşırı Delta değerleri genellikle tersine dönüş fırsatlarını işaret ederken, kademeli değişiklikler trendleri doğrular.
• Delta analizi kullanarak güçlü para birimlerini zayıf olanlarla karşılaştırın ve net trend bazlı ticaret fırsatlarını bulun.


2. Stein Investments'ta Daha Fazlasını Keşfedin

Stein Investments olarak şunları sunuyoruz:

• Çeşitli piyasa koşullarına uyarlanmış gelişmiş araçlar ve göstergeler.

• Öğrenme hızınızı artırmak için eğitimler, videolar ve kılavuzlar.

• Stratejileri ve fikirleri paylaşmak için özel sohbetlere erişim sağlayan topluluk desteği.

Son güncellemeler, ipuçları ve FX Power'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak kaynaklar için Stein Investments sayfamızı ziyaret edin.


3. FX Power Kullanımına Başlama

FX Power'ı Grafiğinize Ekleyin
• MetaTrader'ı açın ve FX Power'ı herhangi bir grafiğe (para birimi çiftleri veya altın) sürükleyin.
FX Power, ek bir yapılandırmaya gerek kalmadan hemen gerçek zamanlı güç verilerini analiz etmeye başlar.

Zaman Dilimlerini Özelleştirin
• Kısa vadeli işlemler için kısa zaman dilimlerini, uzun vadeli işlemler için uzun zaman dilimlerini seçin.
• Scalping veya uzun vadeli ticaret için gereken verilere odaklanmak üzere görüntüyü ayarlayın.


4. FX Power Nasıl Çalışır? (Basit Açıklama)

Para Birimleri ve Altın Üzerine Odaklanma
FX Power, başlıca para birimlerinin ve altının güç analizi konusunda uzmanlaşmıştır. Endeksler, emtialar veya kripto paralar için IX Power'ı inceleyin.

Doğru Delta Analizi
• İki para biriminin gücü arasındaki farkı Delta değerleriyle takip edin. Ani Delta değişiklikleri genellikle tersine dönüşleri işaret ederken, tutarlı trendler devamlılığı gösterir.
• Bu özellik, ticaret fırsatlarını hassasiyet ve güvenle tanımlamanıza olanak tanır.

Stratejinize Uyum Sağlar
• İster trend takibi yapın, ister tersine dönüşlerle işlem yapın, FX Power etkili ticaret için gerekli içgörüleri sağlar.
• Güçlü ve zayıf para birimlerinin kombinasyonu genellikle en başarılı işlemleri sunar.


5. FX Power'ı Kullanmanın Pratik Yolları

Trendleri Takip Edin
• Güçlü para birimlerini satın alın ve zayıf olanları satın, piyasa trendlerine uyum sağlayın.
• Net güç verileriyle çift seçimi daha basit ve mantıklı hale gelir.

Tersine Dönüşleri Öngörün
• Delta'nın aşırı değerlerini izleyerek trendlerin momentum kaybettiği anları belirleyin.
• Tersine dönüşlere hazırlanın ve piyasa duyarlılığındaki değişimlerden kazanç sağlayın.

Risk Yönetimini Optimize Edin
• Çelişkili trendlere sahip işlemlerden kaçınmak için birden fazla zaman diliminde güç analizi kullanın.
• Net bir yönü olan çiftlere odaklanarak girişlerinize güven duyun.

Piyasa Volatilitesine Uyum Sağlayın
• Delta değişiklikleri, belirli çiftlerdeki volatiliteyi gösterebilir. İşlem büyüklüğünü ve stop-loss seviyelerini buna göre ayarlayarak riskleri etkin bir şekilde yönetin.


6. FX Power Göstergesi Ayarları

Ticaret tercihinize göre FX Power'ı özelleştirin:

Özelleştirilebilir Zaman Dilimleri
• Aynı anda analiz için üç zaman dilimine kadar seçim yapın ve kısa, orta ve uzun vadeli trendler hakkında bilgi edinin.

Delta Eşik Uyarıları
• Delta'daki önemli değişiklikler için uyarılar ayarlayın ve beklenmedik piyasa hareketlerine hızlı yanıt verin.

Grafik Özelleştirmesi
• Renkleri, çizgi stillerini ve gösterim seçeneklerini ayarlayarak aracı kişiselleştirin ve grafik tasarımınıza entegre edin.


7. Ek Bilgiler ve Destek

FX Power SSS: Daha fazla ipucu ve bilgi için FX Power SSS sayfamızı ziyaret edin.

Topluluk Sohbeti: Stratejileri paylaşmak, sorular sormak ve diğer FX Power kullanıcılarından öğrenmek için özel grubumuza katılın.

Destek: Sorularınız mı var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın. Yardım etmek için buradayız.


Ticaretinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşımaya Hazır mısınız?
Güvenilir Verileri Kullanın: Güçlü ve zayıf para birimlerini hassas bir şekilde tanımlayın.
Güvenle Ticaret Yapın: Delta analizi kullanarak trendleri doğrulayın ve tersine dönüşleri tespit edin.
Stein Investments Topluluğuna Katılın: Ticaret deneyiminizi geliştirmek için araçlara, rehberlere ve bir trader ağına erişim sağlayın.


Daha Fazla Beklemeyin! Bugün FX Power'ı kurun ve para birimi gücü analizinin gerçek potansiyelini keşfedin.


Başarılı İşlemler!
Daniel & Alain

İncelemeler 20
sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

XANKEEZ
788
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

stormcombat
352
stormcombat 2025.02.20 01:53 
 

I recently bought the FX Power indicator . A near perfect product. It would be excellent if you can add an option to sort the currency pair strength in order from strongest to weakest or vise versa. Would make selection way more faster and convenient. Regards

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.02.20 08:28
Thank you for your review! Sorting currency strengths from strongest to weakest is already on our to-do list and will be released soon. Stay tuned for the upcoming updates! 🚀
Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.02.04 17:11
Thank you, Adrian! I really appreciate your long-term trust in FX Power. Adding Custom Alerts was all about making things even easier and more efficient, so I’m glad to hear it’s the perfect addition for you! 🙏🙂
XANKEEZ
788
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.01.27 08:01
Thank you so much for your thoughtful review! I’m thrilled to hear that FX Power NG has become the core of your trading system. Your approach with the 12-hour and 1-hour Delta for trend analysis and precise entries/exits sounds fantastic, especially when combined with your additional tools. It’s great to know that FX Power NG is simplifying and enhancing your trading—thank you for sharing your experience and for your support! 🙏🙂
richj4best
29
richj4best 2025.01.23 08:38 
 

I purchased FX power some few days ago and since then my trade skill has exponentially increased. The fx power gives you the most accurate information and confidence to remain in the trade and make a reasonable profit. Thank you Daniel stein for this wonderful 5 star indicator

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.01.23 09:20
Thank you so much for your amazing review! I’m thrilled to hear how FX Power has boosted your trading skills and confidence, helping you achieve better results. Your kind words and support mean a lot to me—thank you for trusting in our work!🙏🙂
Larrydeelf
564
Larrydeelf 2024.11.12 18:54 
 

thank you for a great indicator Daniel it helps me fine more precise entries and stay in the trade a lot longer this is one of the best indicators that i have every purchase .

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.11.12 19:44
Dear Larry, thank you very much for your positive feedback. It’s highly appreciated 🙏🙂
Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2024.09.27 12:58 
 

Sleek User Interface and "reflective" overall presentation. It is another well-done product.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.09.27 13:03
Thank you very much, Yusuf. 🙏 Your feedback is highly appreciated 🙂
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2024.08.24 15:21 
 

I’ve utilized a lot of currency strength meters before, but they proved to be worthless repainting indicators. Then I was later introduced to Stein’s indicators, more specifically the older version of his power indicator. I utilized it for some time, and it complemented my strategy extremely well. I’ve now upgraded to the FXPower NG, which is phenomenal, to say the least. It’s evidently clear that a lot of work has gone into improving the design and other aspects of the indicator, which I find extremely helpful. I simply can’t wait to see what other indicators Stein Investments is cooking up, as the company produces quality products at affordable prices.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.08.24 16:42
Thank you very much for this wonderful feedback 🙏 It’s highly appreciated 🙂
mgl5fjn
630
mgl5fjn 2024.07.18 15:50 
 

Hallo Danie, das ist ein super vielseitiger und präziser Volumen Indikator. Bitte füge mich zu deinem Chat hinzu. Wie kann ich eine private Nachricht schicken?

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.07.18 16:10
Hallo mql5fjn, ich habe dir eine private Nachricht via mql5 geschickt. Klick einfach auf der linken Seite deines mql5 Profils auf "Nachrichten" und dann siehst du sie.
Levi Christian
63
Levi Christian 2024.06.21 01:59 
 

The FX POWER indicator tool significantly reduces my analysis time, narrowing the landscape to focus on pairs with highest potential for profit. After 3mos. Of trading with FX POWER my accuracy has improved to 80%. Thanks Stein team & keep up the great work!

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.06.21 08:20
Dear Levi, thank you very much for your outstanding feedback. 🙏
Janya1958
997
Janya1958 2024.05.17 15:25 
 

Selbst nach längerem Gebrauch dieses Indikators gibt es noch positive Überraschungen. Die Zeiteinstellung, die Kombination div. Timeframes, usw.....Alles in Allem ist das wirklich mal ein sehr sinnvolles und zuverlässiges Werkzeug und in jeder Hinsicht zu empfehlen!!! Daniel ist ein zuverlässiger Partner, der Fragen zu jeder Zeit beantwortet und hilft. Danke!

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.05.17 15:36
Wow, das nenne ich mal ein außergewöhnlich positives Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich viel. 🙏🙂
Kabelo
96
Kabelo 2024.05.01 21:01 
 

Super accurate so far. During FOMC and news today showed clear entry opportunities no repaints like other indicators. Impressive tool

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.05.01 21:04
Dear Kabelo, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
David T
303
David T 2024.04.16 04:05 
 

I rented this for 3 months...after about a week or so I simply love it...read the tips and blogs...and I can see that it is a VERY good indicator. Can't monitor it for too long as I work full-time but the history shows some very good entries...patience is always the key...have to wait for a setup. Multi-time frame length is the best option in my opinion. Still study the finer points but after this short time of seeing it I am very impressed.

Update..just closing off my 2nd week with this indicator...simply love it...I think it is THE BEST currency strength indicator there is period. But you have to observe how price reacts and how the lines of the indicator are telling you. The secret of this indicator in my opinion is using multiple TFs. So many options available in the settings simply well done.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.04.16 15:57
Dear David, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
MatyasK2
449
MatyasK2 2024.03.02 18:06 
 

Since using this tool I finally see more profits in blue :) Very well calculated currency strength, especially the possibility to choose from many calculation timeframes. After some practising it's really possible to pick up good opportunities to trade. As a bonus you receive superb & fast support from Daniel. Thanks !

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.03.02 19:40
Dear Matyas, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
jozec
117
jozec 2024.02.29 13:30 
 

Fx Power was a game changer for me and will recommend it to anyone that is serious about trading. It is very reliable if you know what you are doing and would advise that people apply the strategies suggested by Daniel for Fx Power, sometimes we want to re-invent the wheel which can be counterproductive.

On support, Daniel has been very supportive to me even on issues beyond Fx Power and would like to say a big thank you to him here.

Thanks Daniel and keep the good work going.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.02.29 13:40
Dear jozec, thank you so much for this wonderful feedback. It's highly appreciated. 🙏🙂
mzambrano2020
104
mzambrano2020 2024.02.15 01:55 
 

Good day Traders. Initially I bought IX Power because I have always worked mostly with indices, Nasdaq, US30, SP500, surprised with the effectiveness of that tool, I decided to buy Fx Power for everything related to forex, this is how I started trading major and minor pairs with a success rate very high. Clear, precise tools, with good documentation and excellent developer support.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.02.15 08:28
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
redneedle
492
redneedle 2023.12.23 18:22 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.02.15 08:36
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:11 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2023.12.21 16:32
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
bjoern2811
419
bjoern2811 2023.11.26 17:23 
 

The indicator:

No matter what time period you trade in, it immediately gives you a precise overview of which currency is currently weak and which is strong. There are various setting options for all time frames as well as a notification when a currency experiences a strength/weakness range has been reached or when the lines of a currency pair cross, everything can be freely adjusted.

The service:

Daniel & Alan offer great support in the Telegram group, if you have any problems or questions, they answer them in no time. The members themselves also provide help and insights into their trading. In addition, there is the daily market analysis that Daniel provides.

The conclusion:

For me, FX Power NG is the best currency strength tool on the market. Add to that the great service that Daniel & Alan provide.

Thank you for everything

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2023.11.26 18:10
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
richiewillie2us
345
richiewillie2us 2023.10.08 16:56 
 

I set up two timeframes of this indicator and within 5 seconds I can have an accurate image in my mind as to what the currencies are doing before I even look at a price chart. Daniel is also also very responsive and helpful if you have any inquiries. I always have this utility running on my platform when I am trading.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2023.10.09 08:32
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
