MACD with Trend ZigZag mp
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 11 Nisan 2024
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD".
- MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir.
- "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir.
- En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın:
_ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın.
_ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı doğruysa - yalnızca Satış Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın.
- Göstergenin dahili Mobil ve PC uyarıları vardır.
