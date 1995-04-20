Consolidation Bar mr
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。
- インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。
- インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。
- 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。
- 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。
- 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。
- PC、モバイル、および電子メール アラート付き。
- インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。
これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。