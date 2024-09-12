Dynamic Forex28 Navigator

5

Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı.

Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir:
  • Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) +
  • Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) +
  • CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus).

Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor? 
  • Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni özellikler ve daha fazla hassasiyetle geliştirildi.

Temel Özellikler:

Tescilli Döviz Gücü Formülü. 

  • Tüm zaman dilimlerinde düzgün ve doğru güç çizgileri.
  • Trendleri ve kesin girişleri belirlemek için idealdir.

Dinamik Piyasa Fibonacci Seviyeleri (Piyasa Fib). 
  • Bu göstergeye özel benzersiz özellik.
  • Fibonacci, fiyat grafiklerine değil, para birimi gücüne uygulanır.
  • Doğru geri dönüş bölgeleri için gerçek zamanlı piyasa aktivitesine uyum sağlar.

Gerçek Zamanlı Piyasa Momentumu. 
  • 9. çizgi piyasanın aktif mi yoksa pasif mi olduğunu gösterir.
  • İşlemleri zamanlamak için önemlidir.

Kapsamlı Uyarılar ve Ekran. 
  • Her para birimi için en güçlü AL ve SAT Momentumu.
  • 28 çift için Çift Momentum Al ve Sat.
  • Aşırı Alım/Aşırı Satış uyarıları Dış Aralık ve DUR.
  • Geri dönüş ve geri çekilme uyarıları.
  • Özel Çapraz Seviyeler desen bildirimleri.

Optimize Edilmiş Performans. 
  • Daha hızlı broker beslemeleri için azaltılmış veri çağrıları.
  • Gelişmiş güvenilirlik için otomatik destek grafikleri.

Kullanıcı Dostu Arayüz. 
  • Hızlı grafik değiştirme düğmeleri.
  • Net sinyaller ve bilgilerle sezgisel düzen.

Kimler İçin: 
  • Yeni başlayanlardan uzmanlara kadar tüm yatırımcılar için uygundur.
  • Yatırım stratejilerinde döviz gücünden yararlanmak isteyenler için idealdir.

Başlayın:
  • Dynamic Forex28 Navigator ile yatırımınızı yükseltin. Forex piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz içgörüleri ve araçları edinin.
  • Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Dynamic Forex28 Navigator Yeni Ekran Genel Bakışı. 
  1. Momentum Değişim Tetikleyicisi 23. Açıklama: Mevcut Momentum değer girişinin 23 olarak ayarlandığını ve belirtilen koşullar karşılandığında SATIN AL ve SAT Momentum Okunu tetiklediğini belirtir.
  2. SATIN AL Momentum. Açıklama: En güçlü yukarı yönlü momentuma sahip para birimini görüntüler (örn. NZD 27 SATIN AL Momentum), değeri yeşil olarak gösterir.
  3. SATIŞ Momentum. Açıklama: En güçlü aşağı yönlü momentuma sahip para birimini görüntüler (örn. USD -29 SATIŞ Momentum), değeri kırmızı olarak gösterir.
  4. Piyasa Aktivitesi. Açıklama: Yüksek volatilite dönemleri için "Piyasa Volatilitesi!!" gibi uyarılar dahil olmak üzere beş olası durumla gerçek zamanlı ve tüm piyasa koşullarını sağlar.
  5. Mutlak Para Birimi Momentumu. Açıklama: En güçlü veya en zayıf olan en fazla SATIN AL ve SATIŞ Momentumuna sahip para birimini vurgulayarak yatırımcılara önemli piyasa hareketlerine dair hızlı bir genel bakış sunar.
  6. Kapalı Çubukta Çift Momentum Sinyalleri SATIN AL/SATIŞ (Uyarı ile). Açıklama: Belirtilen koşulları karşılayan birden fazla sinyali listeler ve Çift Momentum'u belirtir. Her sinyal, döviz çiftini, eylemi (alım/satım) ve karşılanan koşulların onayını ("Geçiş Seviyeleri" ve "Dış Aralık") içerir, dövizlerin Dış Aralıkları geçtiği veya ulaştığı yerler. Bir sinyale tıklamak, ilgili grafiği açar.

Çubuğun kapanışında işlem yapın, asla yeniden boyanmaz!

Dinamik Forex28 Navigatörü için Temel Giriş Parametreleri.


SATIN AL & SAT Momentum Ayarları. 

  • FIB eğiminde SATIN AL SAT Momentum Tetikleyicisi (18-26). Momentumu belirtmek için SATIN AL & SAT Momentum Piyasası Fibonacci seviyesini (23 eğimi) ayarlar.
  • SATIN AL & SAT Momentum Oku'nu çizin (alt pencere). Güçlü para birimi SATIN AL & SAT Momentum'unu belirtmek için grafik alt penceresinde oklar görüntüler.


Dual Momentum Uyarı Ayarları. 

  • Dual Momentum için Ok Çizin (ana pencere). Algılanan tüm Dual Momentum sinyalleri için oklar görüntüler (Temel ve fiyat para birimleri için Güçlü momentum).
  • Dual Momentum'da V Çizgisi Çizin. Filtrelerle onaylanmış Dual Momentum sinyalleri üzerinde dikey çizgiler çizer.
  • Dual Momentum Uyarısı.


Dual Momentum Filtre Ayarları. 

  • Dış Aralık Bilgilerini Göster. Daha iyi analiz için grafikte Dış Aralık bilgilerini görüntüler. 
  • Dış Dış Aralık Maksimum Seviyesi (100-161). Aşırı satım/aşırı alım bölgeleri için dış Dış Aralık maksimum seviyesini ayarlar.
  • CS Çapraz Seviye Bilgilerini Göster. Çapraz Seviyeleri Dış Aralık bilgisinin yanında görüntüler.


CS Uyarı Ayarları. 

  • Dış Aralık Uyarısı Tetikleyici VURUŞ. Para birimi gücü Dış Aralık Piyasa Fibonacci seviyelerine ulaştığında uyarır.
  • Dış Aralık Uyarısı Tetikleyici HOOK. Para birimi gücü Dış Aralıktan geri düştüğünde geri çekilme/tersine dönüş için uyarılar gönderir.


Ayarlar Tersine Dönüş veya Çıkış. 

  1. Dış Seviye Uyarısı VURUŞ. Dış Aralık Fib vurulduğunda uyarır.
  2. Dış Seviye HOOK (tersine dönüş). Olası ters dönüşler için ters dönüş HOOK uyarısı.
  3. HOOK Dış Fib Tetikleyici Seviyesi (161-262). Yukarıdaki Fibo seviyesi.
  4. Hook min Çift Momentum (20-48). 
  5. Ters Dönüş HOOK Oku (Başparmak) çizin.
  6. Dış Fib Durdurma Çizin. Grafikteki dış Piyasa Fibonacci durdurma seviyelerini gösterir.
  7. Dış Fib Durdurma değeri (100-261). Yukarıdaki için Minimum Fib.


CS CROSS Uyarı Ayarları. 

  • Para Birimi Geçiş Seviyeleri İşlevlerini Etkinleştirin. Önemli piyasa sinyalleri için para birimi Geçiş Seviyeleri işaretlerini etkinleştirir.
  • Çapraz Fib Eğimi (20-46). Minimum ikili momentum.
  • Para Birimi Geçiş Seviyeleri Uyarısı. Etkinleştirildiğinde para birimi Geçiş Seviyeleri olayları için uyarılar.


Genel Uyarı Ayarları. 

  • Açılır Uyarıları Etkinleştirin. Önemli piyasa olayları için açılır uyarıları açar.
  • E-posta Uyarıları Gönder. Para birimi güç sinyalleri için e-posta uyarıları gönderir.
  • Anlık Bildirimler Gönder. Uyarılar için telefonunuza anlık bildirimler gönderir.


Diğer Ayarlar. 

  • Hızlı Grafik Yeni Pencerede Açılır. İki para birimi adına veya uyarı düğmelerine tıklayarak hızlı grafik geçişine izin verir ve yeni çifti ayrı bir pencerede açar.
  • Destek Grafiklerini Aç. Broker beslemelerini güncel ve güvenilir tutmak için destek grafiklerini açar.
  • Uyarılardan Çiftleri Hariç Tut. Virgülle ayrılmış bir liste kullanarak uyarılardan hariç tutulacak çiftleri belirtin.
  • Uzmanlar (EA'lar) için PIN kullanın. Gelişmiş performans için Uzman Danışmanlara bir PIN gönderir.


İpuçları: 

  1. Şablonumu kullanın. Başlangıç ​​paketini istemek için bana bir mesaj gönderin!
  2. Göstergeyi kesintiye uğratmak istemiyorsanız "yeni pencerede grafik aç"ı kullanın.
  3. Daha yüksek zaman diliminin trendi (Momentum) içinde kalın.
  4. İşlem kurulumu olarak para birimi Çift Momentum'u arayın.
  5. ÖZEL: MT4 grafik geçmişini güncellemek için 7 destek grafiği açılacak (kılavuza bakın)! Bu işlev devre dışı bırakılabilir.
  6. İşlem sistemi ve işlem örnekleri için profilimdeki haberlerimi ve bloglarımı kontrol edin.


Herhangi bir sorunuz varsa her zaman size yardımcı olacağım. Gelecekte size bol yeşil pipler diliyorum.

Saygılarımla, Bernhard


(Not: Bu sayfa otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal İngilizce versiyonu için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)



İncelemeler 6
m7m7 mo
78
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
388
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

