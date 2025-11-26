Smart Trend Trading System

Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız.


Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir.

Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir.

"Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar.

Trend Takip Stratejisi: Trendleri etkili bir şekilde takip etmek için kesin giriş ve stop-loss yönetimi sağlar.

Tersine Strateji: Potansiyel trend ters dönüşlerini tanımlar, böylece tüccarlar yatay piyasalardan faydalanabilir.

Scalping Stratejisi: Hızlı ve doğru gün içi ticaret ve kısa vadeli işlemler için tasarlanmıştır.

Kararlılık: Tüm göstergeler repainting, redrawing ve lagging olmadığından güvenilir sinyaller sağlar.

Özelleştirme: Bireysel ticaret tercihlerine uygun özel stratejileri destekler. En iyi stratejinizi bulmanıza yardımcı olmak için 7'den fazla strateji ve kombinasyon sunar.

Sinyal Netliği: Net giriş ve çıkış noktaları için ok sinyalleri sunar.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Tüccarları işlem giriş ve çıkış uyarıları ile bilgilendirir.

Derinlemesine Analiz: Yüksek zaman dilimi trend analizi ve canlı işlem izleme sağlar.

Uyarlanabilir Renk Kodlama: Mumların renk kodlamasını hacim, trend ve ters mum sinyalleri için kullanarak piyasa yönünü mumların renkleriyle analiz eder.

"Smart Trend Trading System MT5", tüccarları, çeşitli piyasa koşullarında bilinçli ve stratejik ticaret kararları vermelerini sağlayacak araçlarla güçlendirir. Geçerli durumundan bağımsız olarak, döviz piyasasının karmaşıklıklarını güvenle gezinmenizi sağlar. Bu sistem, hem trend hem de yatay piyasa koşulları için esnek stratejiler sunarak, tüccarların herhangi bir piyasa durumunda bilinçli kararlar almasını sağlar. Akıllı trend ticaret sistemi ile herhangi bir piyasa durumunda ticaret yapabilirsiniz:

Trend piyasasında: Sistem, trendi tanımlamanıza ve pullbacks'leri vurgulamanıza ve ayrıca SL yerleştirme ve Trailing Stop seçeneği de sunmanıza yardımcı olacaktır.

Yatay piyasada: Sistem, bir aralığı tanımlamanıza ve fiyatın aralık seviyelerinden reddedildiğinde sağlam sinyaller sunar.

Akıllı Trend Ticaret Sistemi, döviz ticaretine dair kapsamlı ve sofistike bir yaklaşımdır ve piyasa trendlerini ve potansiyel trend ters dönüşlerini tanımlamak ve bunlardan faydalanmak için özenle seçilmiş göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır. Bu sistem, Trend Kırılma Yakalayıcı, Akıllı Takip Stop, Akıllı Bulut, Akıllı Tersine Dönüş Zonları ve Çoklu Zaman Çerçevesi Trend Bulucu dahil olmak üzere bir dizi göstergeyi kullanır ve bunların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Akıllı Trend Ticaret Sistemi'nin temel prensibi, piyasa hareketlerini ve koşullarını birden fazla açıdan analiz etmek ve böylece piyasanın dinamiklerine holistik bir bakış sağlamaktır. Trend Kırılma Yakalayıcı, yeni trendlerin ortaya çıkışını sinyal veren kırılma noktalarını tanımlar, böylece tüccarlar trendin gelişiminde erken pozisyon alabilirler. Akıllı Takip Stop, trendin gücüne bağlı olarak stop-loss seviyelerini dinamik olarak ayarlayarak tüccarların işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur, bu da riski en aza indirir ve potansiyeli en üst düzeye çıkarır.

Akıllı Bulut göstergesi, fiyat grafiğinin üzerinde veya altında bir bulut oluşturarak trendleri görsel olarak temsil eder. Fiyat bulutun üstünde olduğunda yükselen bir trendi, bulutun altında olduğunda ise düşen bir trendi işaret eder. Bu, trendlerin tanımlanmasını basitleştirir ve ticari kararları onaylar. Akıllı Tersine Dönüş Zonları, piyasadaki potansiyel dönüş noktalarını belirleyerek, tüccarlara pullbacks sırasında potansiyel trend ters dönüşlerinden haberdar olmalarını sağlar.

Çoklu Zaman Çerçevesi Trend Bulucu, trendleri birden fazla zaman diliminde analiz ederek piyasanın yönü hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlar. Bu toplu yaklaşım, tüccarların yüksek bir güven seviyesiyle işlem yapmalarını sağlar, yanlış sinyalleri en aza indirir ve işlem olasılıklarını artırır.

Özetlemek gerekirse, Akıllı Trend Ticaret Sistemi, gelişmiş göstergelerin gücünü kullanarak tüccarlara doğru trend tanımlaması, kesin giriş ve çıkış noktaları ve etkili risk yönetimi teknikleri sağlayan titizlikle hazırlanmış bir metodolojidir. Bu kapsamlı sistemden yararlanarak, tüccarlar dinamik döviz piyasasında tutarlılık sağlayabilirler.

Özellikler:

  • Yeniden boyama, yeniden çizme ve gecikme olmayan göstergeler
  • Maksimum Aktivasyonlar
  • 7'den fazla strateji
  • Hepsi bir arada 10 Gösterge
  • Gün içi ve salıncak ticaret stratejileri
  • Trend takip, tersine dönme ve scalping stratejileri
  • Özel stratejiler
  • Mülk firması stratejileri
  • Giriş ve çıkış noktaları ve oklar
  • Telefon ve e-posta uyarıları
  • Çok zaman dilimli analiz
  • Destek ve direnç
  • Tersine dönüş bölgeleri
  • Takip eden dur
  • Hacim, trend ve tersine mum renklendirme
  • Mum zamanlayıcı ve spread sınır göstergeleri

Tavsiyeler:

  • Para birimleri ve Çiftler: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD...
  • Zaman çerçevesi: M5, M30, H1.
  • Hesap türleri: Herhangi bir ECN hesabı, Düşük spread hesabı.

