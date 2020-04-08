Consolidation Bar mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Crypto_Forex Indicator Consolidation Bar Pattern per MT4.
- L'indicatore "Consolidation Bar" è un indicatore molto potente focalizzato sul breakout per il trading Price Action.
- L'indicatore rileva il consolidamento dei prezzi in un'area ristretta durante 1 barra e mostra: direzione del breakout, posizione dell'ordine in sospeso e posizione SL.
- Bullish Consolidation Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Consolidation Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; Alto rapporto R/R (ricompensa/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Consolidation Bar Pattern" è ottimo da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.