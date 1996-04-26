Consolidation Bar mr
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴.
- 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다.
- 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다.
- 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).
- 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조).
- 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험).
- PC, 모바일 및 이메일 알림 제공.
- 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다.
이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.