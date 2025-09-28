Ekonomik Takvim
GDT Yeni Zelanda Fiyat Endeksi (GDT New Zealand Price Index)
|Düşük
|-0.8%
|-0.9%
|
-4.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.9%
|
-0.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
GDT Fiyat Endeksi, Yeni Zelanda'daki süt ürünleri fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Gösterge hesaplaması, ayda iki kez yapılan Global Dairy Trade ihalesinde satılan 9 tip ürün için fiyat değişimlerinin ağırlıklı ortalama yüzdesini kapsamaktadır.
Global Dairy Trade Fiyat Endeksi, Yeni Zelanda'nın ticaret dengesinin önde gelen bir göstergesi olarak görülmektedir, çünkü emtia fiyatları yükseldiğinde ihracat gelirleri artar.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"GDT Yeni Zelanda Fiyat Endeksi (GDT New Zealand Price Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
