Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Net Daimi ve Uzun Vadeli Göçler (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)
|Düşük
|2.060 K
|1.241 K
|
1.930 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.320 K
|
2.060 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Net Kalıcı & Uzun Süreli Göç, gelen ve giden popülasyon arasındaki farkı yansıtır. Değer, 12 ay veya daha uzun bir süre boyunca, kalıcı ve uzun vadeli olarak gelen ve giden göçmen sayısına göre ölçülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Net Daimi ve Uzun Vadeli Göçler (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
