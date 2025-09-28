Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Turist Girişi (Yıllık) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)
|Düşük
|6.6%
|3.4%
|
0.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|6.0%
|
6.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ziyaretçi Girişi (Yıllık) verisi, Yeni Zelanda'ya kısa süreli konaklamalar için gelen deniz aşırı ziyaretçi sayısındaki bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla olan değişikliği göstermektedir. Yeni Zelanda ekonomisinde turizm önemli bir paya sahiptir, bu nedenle daha yüksek değerler Yeni Zelanda doları için olumlu görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Turist Girişi (Yıllık) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
