TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Yeni Zelanda Turist Girişi (Yıllık) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Statistics New Zealand
Sektör:
İş Gücü
Düşük 6.6% 3.4%
0.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
6.0%
6.6%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Ziyaretçi Girişi (Yıllık) verisi, Yeni Zelanda'ya kısa süreli konaklamalar için gelen deniz aşırı ziyaretçi sayısındaki bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla olan değişikliği göstermektedir. Yeni Zelanda ekonomisinde turizm önemli bir paya sahiptir, bu nedenle daha yüksek değerler Yeni Zelanda doları için olumlu görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Yeni Zelanda Turist Girişi (Yıllık) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
6.6%
3.4%
0.8%
Haz 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
May 2025
6.1%
1.5%
18.8%
Nis 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
Mar 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
Şub 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
Oca 2025
13.4%
9.1%
12.2%
Ara 2024
12.2%
6.1%
5.9%
Kas 2024
5.9%
3.6%
6.3%
Eki 2024
6.3%
2.2%
0.9%
Eyl 2024
0.9%
3.7%
3.6%
Ağu 2024
3.6%
3.8%
3.8%
Tem 2024
3.8%
8.0%
3.8%
Haz 2024
3.8%
6.9%
12.1%
May 2024
12.1%
14.8%
1.7%
Nis 2024
1.7%
31.5%
27.9%
Mar 2024
27.9%
31.9%
35.0%
Şub 2024
35.0%
14.0%
21.7%
Oca 2024
21.7%
2.1%
14.8%
Ara 2023
14.8%
2.1%
30.4%
Kas 2023
30.4%
2.1%
39.8%
Eki 2023
39.8%
2.1%
48.7%
Eyl 2023
48.7%
2.1%
59.4%
Ağu 2023
59.4%
2.1%
59.3%
Tem 2023
59.3%
2.1%
88.5%
Haz 2023
88.5%
2.1%
120.4%
May 2023
120.4%
2.1%
307.5%
Nis 2023
307.5%
2.1%
805.0%
Mar 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
Şub 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
Oca 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
Ara 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
Kas 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
Eki 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
Eyl 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
Ağu 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
Tem 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
Haz 2022
83.5%
14.8%
26.3%
May 2022
26.3%
37.2%
70.1%
Nis 2022
70.1%
57.6%
517.0%
Mar 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
Şub 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
Oca 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
Ara 2021
4.4%
319.2%
3.8%
Kas 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
Eki 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
Eyl 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
Ağu 2021
-44.0%
244.5%
767.8%
Tem 2021
767.8%
1888.5%
1365.2%
Haz 2021
1365.2%
2501.3%
2531.6%
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod