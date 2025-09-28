TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

BusinessNZ Yeni Zelanda İmalat Endeksi (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
BusinessNZ
Sektör:
İş
Orta 49.9 49.5
52.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
49.3
49.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

BusinessNZ İmalat Performans Endeksi(PMI), aylık bir ankete dayanılarak derlenmektedir. Endeks, Yeni Zelanda'nın imalat sektörü faaliyetinin öncü göstergesi olarak işlev görmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"BusinessNZ Yeni Zelanda İmalat Endeksi (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
49.9
49.5
52.8
Tem 2025
52.8
48.4
49.2
Haz 2025
48.8
53.5
47.4
May 2025
53.3
49.6
52.9
Nis 2025
53.9
47.2
53.2
Mar 2025
53.2
52.9
54.1
Şub 2025
53.9
50.2
51.7
Oca 2025
51.4
46.0
46.2
Ara 2024
45.9
43.5
45.2
Kas 2024
45.5
46.8
45.7
Eki 2024
45.8
49.4
47.0
Eyl 2024
46.9
42.9
46.1
Ağu 2024
45.8
42.2
44.4
Tem 2024
44.0
42.3
41.2
Haz 2024
41.1
46.6
46.6
May 2024
47.2
48.0
48.8
Nis 2024
48.9
45.7
46.8
Mar 2024
47.1
45.5
49.1
Şub 2024
49.3
47.9
47.5
Oca 2024
47.3
41.7
43.4
Ara 2023
43.1
45.5
46.5
Kas 2023
46.7
42.9
Eki 2023
42.5
48.1
45.3
Eyl 2023
45.3
48.9
46.1
Ağu 2023
46.1
49.1
46.6
Tem 2023
46.3
49.4
47.4
Haz 2023
47.5
49.8
48.7
May 2023
48.9
50.2
48.8
Nis 2023
49.1
50.7
48.1
Mar 2023
48.1
51.0
51.7
Şub 2023
52.0
51.2
51.2
Oca 2023
50.8
51.6
47.8
Ara 2022
47.2
52.0
47.2
Kas 2022
47.4
52.5
49.1
Eki 2022
49.3
52.7
51.7
Eyl 2022
52.0
52.5
54.8
Ağu 2022
54.9
52.5
53.5
Tem 2022
52.7
52.5
50.0
Haz 2022
49.7
52.7
52.6
May 2022
52.9
52.7
51.2
Nis 2022
51.2
52.8
53.7
Mar 2022
53.8
53.7
53.6
Şub 2022
53.6
54.5
52.3
Oca 2022
52.1
55.3
53.8
Ara 2021
53.7
56.0
51.2
Kas 2021
50.6
56.7
54.2
Eki 2021
54.3
45.8
51.6
Eyl 2021
51.4
51.3
39.7
Ağu 2021
40.1
61.8
62.2
Tem 2021
62.6
56.6
60.9
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod