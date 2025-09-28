Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Cari Hesap (New Zealand Current Account)
|Düşük
|$-0.970 B
|$-3.495 B
|
$-0.709 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yeni Zelanda Cari Hesap, söz konusu aydaki, net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), yabancı yatırımlardan elde edilen net geliri ve net transfer ödemelerini yansıtır. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Göstergenin Yeni Zelanda doları fiyatları üzerindeki etkisi, mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman, endeksin büyümesi para birimi için olumlu olarak görülür, çünkü yabancılar mal veya hizmet için ödeme yapmaları amacıyla Yeni Zelanda doları almaları gerekir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Cari Hesap (New Zealand Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
