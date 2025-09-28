Gıda Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki gıda ürünleri ve hizmetlerin sabit sepetinin fiyat değişim oranını tüketici perspektifinden belirtir. Endeks, söz konusu aydaki perakende satış noktalarındaki aynı ürünlerin fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişiminin ölçülebilmesini sağlar. Herhangi bir mal veya hizmet sepetinin büyüklüğü veya kalitesi değişirse, endeks hesaplamasında uygun düzeltmeler yapılır. Bu durum, bu gibi değişikliklerin FPI'da yansıtılan fiyat değişim oranı üzerindeki etkisini ortadan kaldırır.

Beklenenden daha yüksek bir değer Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: