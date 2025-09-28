Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Gıda Fiyat Endeksi (Aylık) (New Zealand Food Price Index m/m)
|Düşük
|0.3%
|0.9%
|
0.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.4%
|
0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Gıda Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki gıda ürünleri ve hizmetlerin sabit sepetinin fiyat değişim oranını tüketici perspektifinden belirtir. Endeks, söz konusu aydaki perakende satış noktalarındaki aynı ürünlerin fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişiminin ölçülebilmesini sağlar. Herhangi bir mal veya hizmet sepetinin büyüklüğü veya kalitesi değişirse, endeks hesaplamasında uygun düzeltmeler yapılır. Bu durum, bu gibi değişikliklerin FPI'da yansıtılan fiyat değişim oranı üzerindeki etkisini ortadan kaldırır.
Beklenenden daha yüksek bir değer Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Gıda Fiyat Endeksi (Aylık) (New Zealand Food Price Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
