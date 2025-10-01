TakvimBölümler

Yeni Zelanda Katılım Oranı (New Zealand Participation Rate)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Statistics New Zealand
Sektör:
İş Gücü
Düşük N/D 70.6%
70.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Yeni Zelanda Katılım Oranı, toplam iş gücüne göre istihdam edilen ya da aktif olarak istihdam arayan iş gücü çağındaki insanların oranını yansıtır.

Gösterge, işsizlik oranını ve iş piyasası koşullarını ölçmek için kullanılır. Göstergede artış NZD fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Yeni Zelanda Katılım Oranı (New Zealand Participation Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
N/D
70.6%
70.8%
1 Q 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 Q 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 Q 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 Q 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 Q 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 Q 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 Q 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 Q 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 Q 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 Q 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 Q 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 Q 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 Q 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 Q 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 Q 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 Q 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 Q 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 Q 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 Q 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 Q 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 Q 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 Q 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 Q 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 Q 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 Q 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 Q 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 Q 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 Q 2018
70.9%
70.8%
1 Q 2018
70.8%
70.9%
4 Q 2017
71.0%
71.1%
3 Q 2017
71.1%
70.0%
2 Q 2017
70.0%
70.6%
1 Q 2017
70.6%
70.5%
4 Q 2016
70.5%
70.1%
3 Q 2016
70.1%
69.7%
2 Q 2016
69.7%
69.0%
1 Q 2016
69.0%
68.5%
4 Q 2015
68.4%
68.7%
3 Q 2015
68.6%
69.3%
2 Q 2015
69.3%
69.5%
1 Q 2015
69.6%
69.4%
4 Q 2014
69.7%
69.0%
3 Q 2014
69.0%
68.9%
2 Q 2014
68.9%
69.3%
1 Q 2014
69.2%
68.9%
4 Q 2013
68.9%
68.6%
3 Q 2013
68.6%
68.0%
2 Q 2013
68.0%
67.8%
1 Q 2013
67.8%
