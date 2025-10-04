Ekonomik Takvim
Yerleşik Olmayanların Yeni Zelanda Merkez Bankası Devlet Tahvillerine Olan Yatırımları (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)
|Düşük
|59.6%
|-
|
60.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|58.7%
|
59.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
RBNZ Yerleşik Olmayan Borç Tutumu, yerleşik olmayanlar tarafından tutulan devlet iç borçlanma senetlerinin oranını yansıtmaktadır. Değer, Merkez Bankası ve Deprem Komisyonu (Earthquake Commission) tarafından tutulanlar hariç olmak üzere, piyasadaki toplam menkul kıymet tutarı baz alınarak hesaplanmaktadır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yerleşik Olmayanların Yeni Zelanda Merkez Bankası Devlet Tahvillerine Olan Yatırımları (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın