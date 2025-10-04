TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Yerleşik Olmayanların Yeni Zelanda Merkez Bankası Devlet Tahvillerine Olan Yatırımları (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Yeni Zelanda Merkez Bankası (Reserve Bank of New Zealand)
Sektör:
Hükümet
Düşük 59.6% -
60.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
58.7%
59.6%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

RBNZ Yerleşik Olmayan Borç Tutumu, yerleşik olmayanlar tarafından tutulan devlet iç borçlanma senetlerinin oranını yansıtmaktadır. Değer, Merkez Bankası ve Deprem Komisyonu (Earthquake Commission) tarafından tutulanlar hariç olmak üzere, piyasadaki toplam menkul kıymet tutarı baz alınarak hesaplanmaktadır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Yerleşik Olmayanların Yeni Zelanda Merkez Bankası Devlet Tahvillerine Olan Yatırımları (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
59.6%
60.8%
May 2025
59.7%
58.7%
58.8%
Nis 2025
58.8%
59.2%
59.2%
Mar 2025
59.2%
58.3%
59.2%
Şub 2025
59.2%
60.1%
59.3%
Oca 2025
59.3%
59.0%
59.2%
Ara 2024
59.2%
57.9%
58.6%
Kas 2024
58.6%
60.1%
59.2%
Eki 2024
59.2%
58.4%
58.3%
Eyl 2024
58.3%
56.5%
56.9%
Ağu 2024
56.9%
56.6%
56.3%
Tem 2024
56.3%
57.4%
57.2%
Haz 2024
57.2%
57.6%
57.8%
May 2024
57.8%
57.9%
58.5%
Nis 2024
58.5%
60.0%
58.9%
Mar 2024
58.9%
59.8%
58.7%
Şub 2024
58.7%
57.7%
Oca 2024
57.7%
57.4%
Ara 2023
57.4%
56.8%
Kas 2023
56.8%
57.9%
Eki 2023
57.9%
59.5%
58.5%
Eyl 2023
58.5%
59.4%
58.6%
Ağu 2023
58.6%
57.2%
58.3%
Tem 2023
58.3%
58.9%
59.4%
Haz 2023
59.4%
59.5%
58.7%
May 2023
58.7%
58.5%
57.6%
Nis 2023
57.6%
55.8%
56.2%
Mar 2023
56.2%
55.7%
56.0%
Şub 2023
56.0%
57.5%
57.1%
Oca 2023
56.8%
57.8%
56.5%
Ara 2022
56.5%
56.5%
55.2%
Kas 2022
55.3%
54.2%
54.0%
Eki 2022
54.0%
53.0%
53.2%
Eyl 2022
53.2%
53.5%
53.6%
Ağu 2022
53.6%
53.9%
53.7%
Tem 2022
53.7%
53.9%
53.7%
Haz 2022
53.7%
52.8%
53.4%
May 2022
53.4%
53.3%
53.5%
Nis 2022
53.5%
54.3%
53.7%
Mar 2022
53.7%
51.4%
53.8%
Şub 2022
53.8%
50.3%
52.6%
Oca 2022
52.6%
50.6%
51.8%
Ara 2021
51.8%
53.7%
50.9%
Kas 2021
50.9%
52.7%
50.1%
Eki 2021
50.1%
46.5%
48.6%
Eyl 2021
48.6%
45.1%
47.7%
Ağu 2021
47.7%
48.8%
46.6%
Tem 2021
46.6%
44.4%
45.1%
Haz 2021
45.1%
45.3%
44.2%
May 2021
44.2%
44.4%
44.9%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod