Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Ticaret Hadleri Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Terms of Trade Index q/q)
|Düşük
|4.1%
|0.1%
|
1.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yeni Zelanda Ticaret Hadleri Endeksi (Çeyreklik), ihraç edilen ve ithal edilen malların fiyatları arasındaki oranı yansıtmaktadır. Endeks, çeyrekten çeyreğe göre değer değişimi olarak hesaplanır. Yeni Zelanda ekonomisi büyük oranda ihracata bağımlı olduğundan, beklenenden daha yüksek değerler Yeni Zelanda doları fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Ticaret Hadleri Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Terms of Trade Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
