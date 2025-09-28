TakvimBölümler

Yeni Zelanda İhracat Hacmi Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Export Volume Index q/q)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Statistics New Zealand
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -3.7% 1.6%
4.0%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
İhracat Hacmi Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Yeni Zelanda'dan ihraç edilen ve tekrar ihraç edilen malların hacminin bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini yansıtır. Mallar, toplam ulusal ihracattaki finansal önemlerine göre endeks hesaplamasına katılır. İhracat hacmindeki artış, ülkenin ticaret faaliyetlerindeki büyümenin bir göstergesidir ve bu nedenle Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Yeni Zelanda İhracat Hacmi Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Export Volume Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
-3.7%
1.6%
4.0%
1 Q 2025
4.6%
1.1%
1.5%
4 Q 2024
1.3%
1.7%
-1.5%
3 Q 2024
-1.8%
-1.8%
-4.3%
2 Q 2024
-4.3%
-0.9%
5.3%
1 Q 2024
6.3%
2.5%
3.5%
4 Q 2023
2.6%
-2.0%
-5.4%
3 Q 2023
-5.5%
-0.3%
5.5%
2 Q 2023
6.8%
4.4%
1.5%
1 Q 2023
1.0%
0.0%
-6.1%
4 Q 2022
-6.3%
-2.1%
4.6%
3 Q 2022
5.5%
-0.8%
3.4%
2 Q 2022
3.0%
-1.7%
-6.3%
1 Q 2022
-7.0%
-1.9%
-0.6%
4 Q 2021
0.0%
-0.8%
-2.9%
3 Q 2021
-3.0%
2.8%
2.3%
2 Q 2021
2.9%
0.6%
-1.4%
1 Q 2021
-1.9%
-3.5%
2.8%
4 Q 2020
3.3%
0.3%
6.0%
3 Q 2020
5.6%
-1.3%
-6.1%
2 Q 2020
-7.0%
-0.9%
0.9%
1 Q 2020
1.8%
5.8%
1.8%
4 Q 2019
1.7%
2.7%
-4.1%
3 Q 2019
-4.6%
-2.5%
-2.6%
2 Q 2019
-2.6%
-11.1%
4.5%
1 Q 2019
5.0%
0.8%
4 Q 2018
0.8%
1.8%
3 Q 2018
1.8%
1.1%
2 Q 2018
1.1%
-2.9%
1 Q 2018
-2.9%
2.6%
4 Q 2017
2.6%
0.3%
3 Q 2017
0.3%
6.8%
2 Q 2017
6.8%
-4.2%
1 Q 2017
-4.2%
-5.8%
4 Q 2016
-5.8%
-0.7%
3 Q 2016
-0.7%
10.2%
2 Q 2016
10.2%
-2.7%
1 Q 2016
-2.7%
-2.4%
4 Q 2015
-2.4%
3.7%
3 Q 2015
3.7%
-0.2%
2 Q 2015
-0.2%
1.4%
1 Q 2015
1.4%
1.5%
4 Q 2014
1.5%
-0.1%
3 Q 2014
-0.1%
-5.3%
2 Q 2014
-5.3%
