Ekonomik Takvim
BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Endeksi (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Düşük
|47.5
|
48.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
47.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Sektörü Endeksi, tüm sektörün faaliyetinin erken tahminini sağlar. Satışlar, yeni siparişler, teslimatlar, stoklar ve istihdam endekslerine dayalı olarak hesaplanan bileşik bir endekstir.
Endeks değerinin 50'nin üzerinde olması, hizmet sektörü faaliyetlerinde genişlemeye işaret eder ve Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Tersine, endeks değerinin 50'nin altında olması ise, hizmet sektörü faaliyetlerinde daralmanın bir göstergesi olarak kabul edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Endeksi (BusinessNZ New Zealand Services Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın