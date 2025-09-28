TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Endeksi (BusinessNZ New Zealand Services Index)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
BusinessNZ
Sektör:
İş
Düşük 47.5
48.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
47.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Sektörü Endeksi, tüm sektörün faaliyetinin erken tahminini sağlar. Satışlar, yeni siparişler, teslimatlar, stoklar ve istihdam endekslerine dayalı olarak hesaplanan bileşik bir endekstir.

Endeks değerinin 50'nin üzerinde olması, hizmet sektörü faaliyetlerinde genişlemeye işaret eder ve Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Tersine, endeks değerinin 50'nin altında olması ise, hizmet sektörü faaliyetlerinde daralmanın bir göstergesi olarak kabul edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"BusinessNZ Yeni Zelanda Hizmet Endeksi (BusinessNZ New Zealand Services Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
47.5
48.9
Tem 2025
48.9
47.6
Haz 2025
47.3
44.1
May 2025
44.0
48.1
Nis 2025
48.5
48.9
Mar 2025
49.1
49.0
Şub 2025
49.1
50.4
Oca 2025
50.4
48.1
Ara 2024
47.9
49.1
Kas 2024
49.5
46.2
Eki 2024
46.0
45.7
Eyl 2024
45.7
45.7
Ağu 2024
45.5
45.2
Tem 2024
44.6
40.7
Haz 2024
40.2
42.6
May 2024
43.0
46.6
Nis 2024
47.1
47.2
Mar 2024
47.5
52.6
Şub 2024
53.0
52.2
Oca 2024
52.1
48.8
Ara 2023
48.8
51.2
Kas 2023
51.2
49.2
Eki 2023
48.9
50.7
Eyl 2023
50.7
47.7
Ağu 2023
47.1
48.0
Tem 2023
47.8
49.6
Haz 2023
50.1
53.1
May 2023
53.3
50.1
Nis 2023
49.8
53.8
Mar 2023
54.4
55.8
Şub 2023
55.8
54.7
Oca 2023
54.5
52.0
Ara 2022
52.1
53.8
Kas 2022
53.7
57.1
Eki 2022
57.4
55.9
Eyl 2022
55.8
58.6
Ağu 2022
58.6
54.4
Tem 2022
51.2
54.7
Haz 2022
55.4
55.3
May 2022
55.2
52.2
Nis 2022
51.4
51.5
Mar 2022
51.6
48.9
Şub 2022
48.6
46.0
Oca 2022
45.9
49.8
Ara 2021
49.7
47.2
Kas 2021
46.5
44.9
Eki 2021
44.6
46.5
Eyl 2021
46.9
35.4
Ağu 2021
35.6
55.9
Tem 2021
57.9
58.4
12
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod