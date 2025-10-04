Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Merkez Bankası 2 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)
|Orta
|N/D
|
2.29%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
RBNZ 2-Yıllık Enflasyon Beklentileri, önümüzdeki iki yıl içinde mal ve hizmet fiyatlarındaki beklenen değişimi yansıtır. Endeks birkaç bin tüketicinin katıldığı anketine dayanılarak derlenmiştir. Yeni Zelanda Merkez Bankası, anket sonuçlarını çeyreğin ikinci ayının ilk veya ikinci haftasında yayınlamaktadır. RBNZ, enflasyon tahminlerini hazırlarken bu göstergeyi dikkate alır.
Son değerler:
açıklanan veri
"Yeni Zelanda Merkez Bankası 2 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
