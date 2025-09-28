Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Orta
|2.7%
|2.7%
|
2.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.9%
|
2.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yeni Zelanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin sabit sepet fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla değişimini yansıtır. Sepet, değişmeyen kalite ve miktardaki malları içerir; bu nedenle endeks tüketici fiyatlarındaki değişiklikleri tamamen ölçer.
Gösterge, Yeni Zelanda'nın enflasyonunun kilit ölçülerinden biri olarak kabul edilir. Beklenenden daha yüksek bir değer Yeni Zelanda doları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın