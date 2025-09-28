TakvimBölümler

Westpac McDermott Miller Yeni Zelanda Tüketici Güveni (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Westpac New Zealand Limited
Sektör:
Tüketici
Orta 90.9 90.0
91.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
87.8
90.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
The Westpac McDermott Miller Tüketici Güven Endeksi, bireylerin Yeni Zelanda'nın ekonomik faaliyetleriyle ilgili beklentilerini yansıtır. Gösterge, şu beş soruyu kapsayan bir ankete dayanarak hesaplanmaktadır: hanehalkının mali durumundaki değişikliklerin geçen yıl boyunca değerlendirilmesi; dayanıklı malları satın alma isteği; hanehalkının mali durumundaki beklenen değişiklikler; Yeni Zelanda ekonomisinin kalkınması hakkında genel kısa ve uzun vadeli görünüm.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Westpac McDermott Miller Yeni Zelanda Tüketici Güveni (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
90.9
90.0
91.2
2 Q 2025
91.2
94.5
89.2
1 Q 2025
89.2
93.5
97.5
4 Q 2024
97.5
85.6
90.8
3 Q 2024
90.8
85.9
82.2
2 Q 2024
82.2
95.4
93.2
1 Q 2024
93.2
88.1
88.9
4 Q 2023
88.9
80.2
3 Q 2023
80.2
74.1
83.1
2 Q 2023
83.1
76.2
77.7
1 Q 2023
77.7
66.6
75.6
4 Q 2022
75.6
97.8
87.6
3 Q 2022
87.6
87.6
78.7
2 Q 2022
78.7
100.0
92.1
1 Q 2022
92.1
101.3
99.1
4 Q 2021
99.1
101.5
102.7
3 Q 2021
102.7
101.2
107.1
2 Q 2021
107.1
99.5
105.2
1 Q 2021
105.2
98.4
106.0
4 Q 2020
106.0
97.4
95.1
3 Q 2020
95.1
102.4
97.2
2 Q 2020
97.2
107.9
104.2
1 Q 2020
104.2
104.9
109.9
4 Q 2019
109.9
103.5
103.1
3 Q 2019
103.1
104.0
103.5
2 Q 2019
103.5
103.8
1 Q 2019
103.8
109.1
4 Q 2018
109.1
103.5
3 Q 2018
103.5
108.6
2 Q 2018
108.6
111.2
1 Q 2018
111.2
107.4
4 Q 2017
107.4
112.4
3 Q 2017
112.4
113.4
2 Q 2017
113.4
111.9
1 Q 2017
111.9
113.1
4 Q 2016
113.1
108.0
3 Q 2016
108.0
106.0
2 Q 2016
106.0
109.6
1 Q 2016
109.6
110.7
4 Q 2015
110.7
106.0
3 Q 2015
106.0
113.0
2 Q 2015
113.0
117.4
1 Q 2015
117.4
114.8
4 Q 2014
114.8
116.7
3 Q 2014
116.7
121.2
2 Q 2014
121.2
121.7
1 Q 2014
121.7
120.1
4 Q 2013
120.1
115.4
3 Q 2013
115.4
116.6
2 Q 2013
116.6
110.8
12
