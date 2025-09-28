Ekonomik Takvim
Westpac McDermott Miller Yeni Zelanda Tüketici Güveni (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
|Orta
|90.9
|90.0
|
91.2
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|87.8
|
90.9
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
The Westpac McDermott Miller Tüketici Güven Endeksi, bireylerin Yeni Zelanda'nın ekonomik faaliyetleriyle ilgili beklentilerini yansıtır. Gösterge, şu beş soruyu kapsayan bir ankete dayanarak hesaplanmaktadır: hanehalkının mali durumundaki değişikliklerin geçen yıl boyunca değerlendirilmesi; dayanıklı malları satın alma isteği; hanehalkının mali durumundaki beklenen değişiklikler; Yeni Zelanda ekonomisinin kalkınması hakkında genel kısa ve uzun vadeli görünüm.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Westpac McDermott Miller Yeni Zelanda Tüketici Güveni (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
