Yeni Zelanda Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)
|Düşük
|0.9%
|-2.4%
|
1.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.5%
|
0.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık), söz konusu aydaki elektronik kart işlemlerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Gösterge, tüketici harcamalarının ve ekonomik aktivitenin tahmininde kullanılabilir.
Gösterge değerleri mevsimsellikten arındırılmıştır ve yıllık bazda revize edilebilir, aylık hareketler ise dalgalanabilmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
