Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Çekirdek Perakende Satışlar (Çeyreklik) (New Zealand Core Retail Sales q/q)
|Orta
|0.7%
|0.4%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.4%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Perakende Satışları (Aylık), söz konusu aydaki perakende satışlarının bir önceki aya göre kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, farklı tip ve boyutlardaki perakende mağazalarından elde edilen istatistiklere göre hesaplanır. Endeks hesaplaması, otomobil ve yedek parça satışlarını içermez. Perakende Satışları, Yeni Zelanda'da tüketici faaliyetinin bir göstergesi ve ulusal GSYİH'nın önemli bir bileşenidir. Göstergede artış NZD fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda Çekirdek Perakende Satışlar (Çeyreklik) (New Zealand Core Retail Sales q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
