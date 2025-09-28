Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Export Price Index q/q)
|Düşük
|0.2%
|3.4%
|
7.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yeni Zelanda İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Yeni Zelanda'dan ihraç edilen ve tekrar ihraç edilen malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla değişimini yansıtır. Mallar, toplam ulusal ihracattaki finansal önemlerine göre endeks hesaplamasına katılır. İhracat fiyatlarındaki artış, ülkenin ticaret faaliyetlerindeki artışın bir göstergesidir ve Yeni Zelanda doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (New Zealand Export Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın