Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Yüksek
|3.00%
|
3.25%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
RBNZ Faiz Oranı Kararı altı haftada bir meydana gelir. Regülatörün faiz oranı ticari bankalara verilen krediler için kullanılır. Faiz oranının oluşturulması, Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından ulusal para biriminin gücünü düzenleyen temel para politikası araçlarından biridir. Faiz oranındaki artışın NZD fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın