Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
Yeni Zelanda Merkez Bankası (Reserve Bank of New Zealand)
Sektör:
Para
Yüksek 3.00%
3.25%
Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
RBNZ Faiz Oranı Kararı altı haftada bir meydana gelir. Regülatörün faiz oranı ticari bankalara verilen krediler için kullanılır. Faiz oranının oluşturulması, Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından ulusal para biriminin gücünü düzenleyen temel para politikası araçlarından biridir. Faiz oranındaki artışın NZD fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

"Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.00%
3.25%
3.25%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
4.75%
4.75%
5.25%
5.25%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
4.75%
4.75%
4.25%
4.25%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
