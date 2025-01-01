HistoryNameWidth (método Get)

Retorna o comprimento máximo permitido para exibir os nomes da curva.

int HistoryNameWidth()

Valor de retorno

Comprimento máximo de pixels.

Observação

Se o nome da curva for superior ao comprimento máximo permitido, esse nome será cortado e terminado usando reticências.

HistoryNameWidth (método Set)

Define o comprimento máximo permitido para exibir os nomes da curva.

void HistoryNameWidth(

const int width

)

Parâmetros

width

[In] Comprimento máximo em pixels.

Observação

Se o nome da curva for superior ao comprimento máximo permitido, esse nome será cortado e terminado usando reticências.