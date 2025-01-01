ДокументацияРазделы
HistoryNameWidth (метод Get)

Возвращает максимально допустимую длину для отображения имени кривой.

int  HistoryNameWidth()

Возвращаемое значение

Максимальная длина в пикселях.

Примечание

Если имя кривой превышает максимально допустимую длину, то оно  будет обрезано, а в его конец будет добавлено многоточие.

HistoryNameWidth (метод Set)

Устанавливает максимально допустимую длину для отображения имени кривой.

void  HistoryNameWidth(
   const int  width      // максимальная длина
   )

Параметры

width

[in]  Максимальная длина в пикселях.

Примечание

Если имя кривой превышает максимально допустимую длину, то оно  будет обрезано, а в его конец будет добавлено многоточие.