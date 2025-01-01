HistoryNameWidth (Get-Methode)

Liefert die maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve.

int HistoryNameWidth()

Rückgabewert

Maximale Länge in Pixel.

Hinweis

Wenn der Name der Kurve die maximal erlaubte Länge übersteigt, wird er abgeschnitten und am Ende werden die Auslassungspunkte gesetzt.

HistoryNameWidth (Set-Methode)

Setzt die maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve.

void HistoryNameWidth(

const int width

)

Parameter

width

[in] Maximale Länge in Pixel.

Hinweis

Wenn der Name der Kurve die maximal erlaubte Länge übersteigt, wird er abgeschnitten und am Ende werden die Auslassungspunkte gesetzt.