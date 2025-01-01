DokumentationKategorien
Liefert die maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve.

int  HistoryNameWidth()

Rückgabewert

Maximale Länge in Pixel.

Hinweis

Wenn der Name der Kurve die maximal erlaubte Länge übersteigt, wird er abgeschnitten und am Ende werden die Auslassungspunkte gesetzt.

HistoryNameWidth (Set-Methode)

Setzt die maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve.

void  HistoryNameWidth(
   const int  width      // maximale Länge
   )

Parameter

width

[in]  Maximale Länge in Pixel.

Hinweis

Wenn der Name der Kurve die maximal erlaubte Länge übersteigt, wird er abgeschnitten und am Ende werden die Auslassungspunkte gesetzt.