MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicHistoryNameWidth
- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
HistoryNameWidth （Getメソッド）
曲線名を表示するために許容される最大長を返します。
|
int HistoryNameWidth()
戻り値
ピクセル単位での最大長。
注
許容される最大表示長を超えた曲線名は、切り捨てられて点が追加されます。
HistoryNameWidth （Setメソッド）
曲線名を表示するために許容される最大長を設定します。
|
void HistoryNameWidth(
パラメータ
width
[in] ピクセル単位での最大長
注
許容される最大表示長を超えた曲線名は、切り捨てられて点が追加されます。