HistoryNameWidth （Getメソッド）

曲線名を表示するために許容される最大長を返します。

int  HistoryNameWidth()

戻り値

ピクセル単位での最大長。

許容される最大表示長を超えた曲線名は、切り捨てられて点が追加されます。

HistoryNameWidth （Setメソッド）

曲線名を表示するために許容される最大長を設定します。

void  HistoryNameWidth(
  const int  width      // 最大長
  )

パラメータ

width

[in]   ピクセル単位での最大長

許容される最大表示長を超えた曲線名は、切り捨てられて点が追加されます。