GridCircleRadius (Metodo Get)

Restituisce il raggio dei punti nei nodi della griglia.

int  GridCircleRadius()

Valore di ritorno

Raggio punti in pixel.

GridCircleRadius (Metodo Set)

Imposta il raggio dei punti nei nodi della griglia

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // raggio
   )

Parametri

r

[in]  Raggio dei punti in pixels.