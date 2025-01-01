ドキュメントセクション
GridCircleRadius （Getメソッド）

ネットワークノードのドットの半径を返します。

int  GridCircleRadius()

戻り値

ピクセル単位での点の半径。

GridCircleRadius （Setメソッド）

グリッドノードの点の半径を設定します。

void  GridCircleRadius(
  const int  r      // 半径
  )

パラメータ

r

[in]  ピクセル単位での点の半径。