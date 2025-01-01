문서화섹션
GridCircleRadius (Get method)

그리드 노드에서 점의 반지름을 반환.

int  GridCircleRadius()

값 반환

점 반지름(픽셀).

GridCircleRadius (Set method)

그리드 노드의 점 반지름을 설정

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // 반지름
  \)

매개변수

r

[in]  점 반지름(픽셀).