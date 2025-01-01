DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicGridCircleRadius 

GridCircleRadius (método Get)

Retorna o raio dos pontos nos nós da rede.

int  GridCircleRadius()

Valor de retorno

Raio dos pontos em pixels.

GridCircleRadius (método Set)

Define o raio dos pontos nos nós da rede

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // raio
   )

Parâmetros

r

[in]  Raio dos pontos em pixels.