GridCircleRadius (метод Get)

Возвращает радиус точек в узлах сетки.

int  GridCircleRadius()

Возвращаемое значение

Радиус точек в пикселях.

GridCircleRadius (метод Set)

Устанавливает радиус точек в узлах сетки

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // радиус
   )

Параметры

r

[in]  Радиус точек в пикселях.