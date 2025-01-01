DocumentaciónSecciones
GridCircleRadius (método Get)

Devuelve el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula.

int  GridCircleRadius()

Valor devuelto

Radio de los puntos en píxeles.

GridCircleRadius (método Set)

Establece el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // radio
   )

Parámetros

r

[in]  Radio de los puntos en píxeles.