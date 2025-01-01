GridCircleRadius (método Get)

Devuelve el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula.

int GridCircleRadius()

Valor devuelto

Radio de los puntos en píxeles.

GridCircleRadius (método Set)

Establece el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula

void GridCircleRadius(

const int r

)

Parámetros

r

[in] Radio de los puntos en píxeles.