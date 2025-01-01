ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicGridAxisLineColor 

GridAxisLineColor (Метод Get)

Возвращает значение цвета реальных осей графика.

uint  GridAxisLineColor()

Возвращаемое значение

Цвет реальных осей графика.

GridAxisLineColor (Метод Set)

Устанавливает значение цвета реальных осей графика.

void  GridAxisLineColor(
   const uint  clr      // цвет осей графика
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет реальных осей графика.