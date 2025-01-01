문서화섹션
GridAxisLineColor (Get method)

실수 차트 축 색상 값을 가져오기.

uint  GridAxisLineColor()

값 반환

실수 차트 축 색상.

ㄴGridAxisLineColor (Set 메서드)

실수 차트 축 색상 값을 설정.

void  GridAxisLineColor(
   const uint  clr      // 차트 축 색상
  \)

매개변수

clr

[in] 실수 차트 축의 색상.