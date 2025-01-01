DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicGridAxisLineColor 

GridAxisLineColor (Método Get)

Retorna o valor de cor de eixos reais do gráfico.

uint  GridAxisLineColor()

Valor de retorno

Cor de eixos reais do gráfico.

GridAxisLineColor (Método Set)

Define o valor de cor de eixos reais do gráfico.

void  GridAxisLineColor(
   const uint  clr      // cor dos eixos do gráfico
   )

Parâmetros

clr

[in]  Cor de eixos reais do gráfico.