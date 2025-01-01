ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicGridAxisLineColor 

GridAxisLineColor（取得メソッド）

実際のチャート軸の色の値を取得します。

uint  GridAxisLineColor()

戻り値

実際のチャート軸の色

GridAxisLineColor（設定メソッド）

実際のチャート軸の色の値を設定します。

void  GridAxisLineColor(
  const uint  clr      // チャート軸の色
  ）

パラメータ

clr

[in] 実際のチャート軸の色