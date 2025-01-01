문서화섹션
차트에 새 곡선 작성 및 추가.

이 버전은 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

참고

Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.  

이 버전은 X 및 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X 좌표
   const double     &y[],          // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

CPoint2D 점으로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // 점 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

CurveFunction 함수에 대한 포인터로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // 함수에 대한 포인터
   const double     from,          // 인수의 초기 값
   const double     to,            // 인수의 최종 값
   const double     step,          // 인수 증가
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

 

Y 좌표로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자가 설정)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y 좌표
   const uint       clr,           // 곡선 색상
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

참고

Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.

 

이 버전은 X 및 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상은 사용자가 설정)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X 좌표
   const double     &y[],          // Y 좌표
   const uint       clr,           // 곡선 색상
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

CPoint2D 점으로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자가 설정)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // 점 좌표
   const uint       clr,           // 곡선 색상
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

CurveFunction 함수에 대한 포인터로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자 설정)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // 함수에 대한 포인터
   const double     from,          // 인수의 초기 값
   const double     to,            // 인수의 최종 값
   const double     step,          // 인수 증가
   const uint       clr,           // 곡선 색상
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 곡선 유형
   const string     name=NULL      // 곡선 이름
  \)

매개변수

&x[]

[in] X 좌표.

&y[]

[in] Y 좌표.

&points[]

[in] 점의 좌표.

함수

[in] 함수에 대한 포인터.

from

[in] 인수의 초기 값.

to

[in] 인수의 최종 값.

step

[in] 인수 증가.

type

[in] 곡선 유형.

name=NULL

[in] 곡선 이름.

clr

[in] 곡선 색상.

값 반환

작성된 곡선에 대한 포인터.