- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
차트에 새 곡선 작성 및 추가.
이 버전은 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)
|
CCurve* CurveAdd(
참고
Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.
이 버전은 X 및 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)
|
CCurve* CurveAdd(
CPoint2D 점으로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)
|
CCurve* CurveAdd(
CurveFunction 함수에 대한 포인터로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상이 자동으로 설정됨)
|
CCurve* CurveAdd(
Y 좌표로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자가 설정)
|
CCurve* CurveAdd(
참고
Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.
이 버전은 X 및 Y 좌표를 사용합니다 (곡선 색상은 사용자가 설정)
|
CCurve* CurveAdd(
CPoint2D 점으로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자가 설정)
|
CCurve* CurveAdd(
CurveFunction 함수에 대한 포인터로 작업하기 위한 버전 (곡선 색상은 사용자 설정)
|
CCurve* CurveAdd(
매개변수
&x[]
[in] X 좌표.
&y[]
[in] Y 좌표.
&points[]
[in] 점의 좌표.
함수
[in] 함수에 대한 포인터.
from
[in] 인수의 초기 값.
to
[in] 인수의 최종 값.
step
[in] 인수 증가.
type
[in] 곡선 유형.
name=NULL
[in] 곡선 이름.
clr
[in] 곡선 색상.
값 반환
작성된 곡선에 대한 포인터.