CurveAdd

Cria e adiciona uma nova curva no gráfico.

Versão para trabalhar na coordenada Y (a cor da curva é definido automaticamente)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Observação

As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.  

Versão para trabalhar nas coordenadas Y e Y (a cor da curva é definido automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordenadas X
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Versão para trabalhar com os pontos CPoint2D (a cor da curva é definido automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordenadas dos pontos
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Versão para trabalhar com o ponteiro para a função CurveFunction (a cor da curva é definido automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // ponteiro para a função
   const double     from,          // valor inicial do argumento
   const double     to,            // valor final do argumento
   const double     step,          // incremento do argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

 

Versão para trabalhar na coordenada Y (a cor da curva é definido pelo usuário)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   const uint       clr,           // cor da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Observação

As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.

 

Versão para trabalhar nas coordenadas Y e Y (a cor da curva é definido pelo usuário)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordenadas X
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   const uint       clr,           // cor da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Versão para trabalhar com os pontos CPoint2D (a cor da curva é definido pelo usuário)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordenadas dos pontos
   const uint       clr,           // cor da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Versão para trabalhar com o ponteiro para a função CurveFunction (a cor da curva é definido pelo usuário)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // ponteiro para a função
   const double     from,          // valor inicial do argumento
   const double     to,            // valor final do argumento
   const double     step,          // incremento do argumento
   const uint       clr,           // cor da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nome da curva
   )

Parâmetros

&x[]

[in] Coordenadas X.

&y[]

[in] Coordenadas Y.

&points[]

[in] Coordenadas dos pontos.

function

[in] Ponteiro para a função.

from

[in] Valor inicial de incremento do argumento.

to

[in] Valor final de incremento do argumento.

step

[in] Incremento do argumento.

type

[in] Tipo de curva.

name=NULL

[in] Nome da curva.

clr

[in] Cor da curva.

Valor de retorno

Ponteiro para a curva criada.