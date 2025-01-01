- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- GridAxisLineColor
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- SetDefaultParameters
- ScaleX
- ScaleY
- Width
CurveAdd
Cria e adiciona uma nova curva no gráfico.
Versão para trabalhar na coordenada Y (a cor da curva é definido automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Observação
As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.
Versão para trabalhar nas coordenadas Y e Y (a cor da curva é definido automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Versão para trabalhar com os pontos CPoint2D (a cor da curva é definido automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Versão para trabalhar com o ponteiro para a função CurveFunction (a cor da curva é definido automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Versão para trabalhar na coordenada Y (a cor da curva é definido pelo usuário)
|
CCurve* CurveAdd(
Observação
As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.
Versão para trabalhar nas coordenadas Y e Y (a cor da curva é definido pelo usuário)
|
CCurve* CurveAdd(
Versão para trabalhar com os pontos CPoint2D (a cor da curva é definido pelo usuário)
|
CCurve* CurveAdd(
Versão para trabalhar com o ponteiro para a função CurveFunction (a cor da curva é definido pelo usuário)
|
CCurve* CurveAdd(
Parâmetros
&x[]
[in] Coordenadas X.
&y[]
[in] Coordenadas Y.
&points[]
[in] Coordenadas dos pontos.
function
[in] Ponteiro para a função.
from
[in] Valor inicial de incremento do argumento.
to
[in] Valor final de incremento do argumento.
step
[in] Incremento do argumento.
type
[in] Tipo de curva.
name=NULL
[in] Nome da curva.
clr
[in] Cor da curva.
Valor de retorno
Ponteiro para a curva criada.