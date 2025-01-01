ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicCurveAdd 

CurveAdd

Создаёт и добавляет новую кривую на график.

Версия для работы по координате Y (цвет кривой задается автоматически)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Примечание

Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.  

Версия для работы по паре координат X и Y (цвет кривой задается автоматически)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // координаты X
   const double     &y[],          // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Версия для работы с точками CPoint2D (цвет кривой задается автоматически)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // координаты точек
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction (цвет кривой задается автоматически)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // указатель на функцию
   const double     from,          // начальное значение аргумента
   const double     to,            // конечное значение аргумента
   const double     step,          // приращение по аргументу
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

 

Версия для работы по координате Y (цвет кривой задается пользователем)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // координаты Y
   const uint       clr,           // цвет кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Примечание

Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.

 

Версия для работы по паре координат X и Y (цвет кривой задается пользователем)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // координаты X
   const double     &y[],          // координаты Y
   const uint       clr,           // цвет кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Версия для работы с точками CPoint2D (цвет кривой задается пользователем)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // координаты точек
   const uint       clr,           // цвет кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction (цвет кривой задается пользователем)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // указатель на функцию
   const double     from,          // начальное значение аргумента
   const double     to,            // конечное значение аргумента
   const double     step,          // приращение по аргументу
   const uint       clr,           // цвет кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // тип кривой
   const string     name=NULL      // имя кривой
   )

Параметры

&x[]

[in] Координата X.

&y[]

[in] Координата Y.

&points[]

[in] Координаты точек.

function

[in] Указатель на функцию.

from

[in] Начальное значение аргумента.

to

[in] Конечное значение аргумента.

step

[in] Приращение по аргументу.

type

[in] Тип кривой.

name=NULL

[in] Имя кривой.

clr

[in] Цвет кривой.

Возвращаемое значение

Указатель на созданную кривую.