- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Создаёт и добавляет новую кривую на график.
Версия для работы по координате Y (цвет кривой задается автоматически)
CCurve* CurveAdd(
Примечание
Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.
Версия для работы по паре координат X и Y (цвет кривой задается автоматически)
CCurve* CurveAdd(
Версия для работы с точками CPoint2D (цвет кривой задается автоматически)
CCurve* CurveAdd(
Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction (цвет кривой задается автоматически)
CCurve* CurveAdd(
Версия для работы по координате Y (цвет кривой задается пользователем)
CCurve* CurveAdd(
Примечание
Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.
Версия для работы по паре координат X и Y (цвет кривой задается пользователем)
CCurve* CurveAdd(
Версия для работы с точками CPoint2D (цвет кривой задается пользователем)
CCurve* CurveAdd(
Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction (цвет кривой задается пользователем)
CCurve* CurveAdd(
Параметры
&x[]
[in] Координата X.
&y[]
[in] Координата Y.
&points[]
[in] Координаты точек.
function
[in] Указатель на функцию.
from
[in] Начальное значение аргумента.
to
[in] Конечное значение аргумента.
step
[in] Приращение по аргументу.
type
[in] Тип кривой.
name=NULL
[in] Имя кривой.
clr
[in] Цвет кривой.
Возвращаемое значение
Указатель на созданную кривую.