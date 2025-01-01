CurveAdd

Crea una nueva curva y la añade al gráfico.

Versión para trabajar con la coordenada Y (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Nota

Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.

Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con la coordenada Y (el usuario indica el color de la curva)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el usuario indica el color de la curva)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el usuario indica el color de la curva)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el usuario indica el color de la curva)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Parámetros

&x[]

[in] Coordenada X.

&y[]

[in] Coordenada Y.

&points[]

[in] Coordenadas de los puntos.

function

[in] Puntero a la función.

from

[in] Valor inicial del argumento.

to

[in] Valor final del argumento.

step

[in] Incremento del argumento.

type

[in] Tipo de curva.

name=NULL

[in] Nombre de la curva.

clr

[in] Color de la curva.

Valor devuelto

Puntero a la curva creada.