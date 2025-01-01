- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Crea una nueva curva y la añade al gráfico.
Versión para trabajar con la coordenada Y (el color de la curva se indica de forma automática)
|
CCurve* CurveAdd(
Nota
Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.
Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el color de la curva se indica de forma automática)
|
CCurve* CurveAdd(
Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el color de la curva se indica de forma automática)
|
CCurve* CurveAdd(
Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el color de la curva se indica de forma automática)
|
CCurve* CurveAdd(
Versión para trabajar con la coordenada Y (el usuario indica el color de la curva)
|
CCurve* CurveAdd(
Nota
Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.
Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el usuario indica el color de la curva)
|
CCurve* CurveAdd(
Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el usuario indica el color de la curva)
|
CCurve* CurveAdd(
Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el usuario indica el color de la curva)
|
CCurve* CurveAdd(
Parámetros
&x[]
[in] Coordenada X.
&y[]
[in] Coordenada Y.
&points[]
[in] Coordenadas de los puntos.
function
[in] Puntero a la función.
from
[in] Valor inicial del argumento.
to
[in] Valor final del argumento.
step
[in] Incremento del argumento.
type
[in] Tipo de curva.
name=NULL
[in] Nombre de la curva.
clr
[in] Color de la curva.
Valor devuelto
Puntero a la curva creada.