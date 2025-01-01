DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 CGraphic CurveAdd 

CurveAdd

Crea una nueva curva y la añade al gráfico.

Versión para trabajar con la coordenada Y (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Nota

Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.  

Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordenadas X
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordenadas de los puntos
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el color de la curva se indica de forma automática)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // puntero a la función
   const double     from,          // valor inicial del argumento
   const double     to,            // valor final del argumento
   const double     step,          // incremento del argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

 

Versión para trabajar con la coordenada Y (el usuario indica el color de la curva)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   const uint       clr,           // color de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Nota

Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.

 

Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y (el usuario indica el color de la curva)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordenadas X
   const double     &y[],          // coordenadas Y
   const uint       clr,           // color de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Versión para trabajar con puntos CPoint2D (el usuario indica el color de la curva)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordenadas de los puntos
   const uint       clr,           // color de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction (el usuario indica el color de la curva)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // puntero a la función
   const double     from,          // valor inicial del argumento
   const double     to,            // valor final del argumento
   const double     step,          // incremento del argumento
   const uint       clr,           // color de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo de curva
   const string     name=NULL      // nombre de la curva
   )

Parámetros

&x[]

[in] Coordenada X.

&y[]

[in] Coordenada Y.

&points[]

[in] Coordenadas de los puntos.

function

[in] Puntero a la función.

from

[in] Valor inicial del argumento.

to

[in] Valor final del argumento.

step

[in] Incremento del argumento.

type

[in] Tipo de curva.

name=NULL

[in] Nombre de la curva.

clr

[in] Color de la curva.

Valor devuelto

Puntero a la curva creada.